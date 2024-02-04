0.1.2.6版本更新内容：
【新增功能】
1.新增了avatar系统的“光头”形象。
【BUG修正】
1.修正了与剧情NPC结交时引发的关系界面错误问题。
2.修正了配置错误的NPC回头话。
【性能调优】
1.优化了战斗AI，略微调整其战斗智力水平。
2.替换了长兵武器的部分攻击特效。
3.重置了全部角色形象的立绘风格，改变了整体avatar可选用的模型。
4.任务界面UI修改。
5.经络界面UI修改。
6.对新手引导进行了调整。
7.交互界面UI修改。
8.赠送和索取界面UI修改。
9.NPC对话框面板以及Lips的UI修改。
10.非人物对话框面板以及Lips的UI修改。
11.开放世界NPC生平信息面板的UI修改。
12.大地图江湖信息的UI修改。
13.大地图UI替换(任务追踪)的UI修改。
14.个人信息界面特殊悬浮窗的UI修改。
15.采集-对话框的UI修改。
16.锻造/烹饪界面的UI修改。
17.商店界面的UI修改。
18.大地图交互物设配的UI修改。
19.交情界面的UI修改。
20.武学一，二级界面的UI修改。
21.同时拾取多个物品的UI修改。
22.存档界面的UI修改。
23.设置界面的UI修改。
24.战斗场景内部的UI修改。
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