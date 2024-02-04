0.1.2.6版本更新内容：

【新增功能】

1.新增了avatar系统的“光头”形象。

【BUG修正】

1.修正了与剧情NPC结交时引发的关系界面错误问题。

2.修正了配置错误的NPC回头话。

【性能调优】

1.优化了战斗AI，略微调整其战斗智力水平。

2.替换了长兵武器的部分攻击特效。

3.重置了全部角色形象的立绘风格，改变了整体avatar可选用的模型。

4.任务界面UI修改。

5.经络界面UI修改。

6.对新手引导进行了调整。

7.交互界面UI修改。

8.赠送和索取界面UI修改。

9.NPC对话框面板以及Lips的UI修改。

10.非人物对话框面板以及Lips的UI修改。

11.开放世界NPC生平信息面板的UI修改。

12.大地图江湖信息的UI修改。

13.大地图UI替换(任务追踪)的UI修改。

14.个人信息界面特殊悬浮窗的UI修改。

15.采集-对话框的UI修改。

16.锻造/烹饪界面的UI修改。

17.商店界面的UI修改。

18.大地图交互物设配的UI修改。

19.交情界面的UI修改。

20.武学一，二级界面的UI修改。

21.同时拾取多个物品的UI修改。

22.存档界面的UI修改。

23.设置界面的UI修改。

24.战斗场景内部的UI修改。