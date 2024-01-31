新守墓人【国师登场】

新增内容

●新增守墓人【国师】（国师的整体机制还没有进行充分的测试和调试，需要后续持续优化）

【基础技能】：风雷令：首次使用进入呼风状态，飞行移动，此时无法进行交互，只能普攻或者唤雷。普攻后结束呼风状态。再次使用开始唤雷，为范围16米内的玩家附加雷袭，雷袭状态下的冒险者持续移动1秒将会触发雷击造成1格伤害。

【道具】：求雨令，进入唤雨状态，一定时间后对自身范围内的所有冒险者造成伤害。每有一层雷鸣状态唤雨的速度加快

【大招】：五雷轰顶，连续五次在冒险者附近汇聚雷霆，进行落雷攻击。

【天赋1】：雷公助我：初始移动速度较低，触发雷袭后自身叠加一层雷鸣状态，提升移动速度

【天赋2】：风调雨顺：求雨令会对自己10/20米内的冒险者额外造成1/2格伤害

【天赋3】：破釜沉沙-当坍塌进度过半后，如果夺取的水晶格子低于2，获得一次伤害提高2格的效果

【命魂-敏捷】：风雷动：释放攻击技能的时候会获得一个较快的加速，有一定的冷却时间

【命魂-智慧】：诡术陷阱：布置陷阱时没有动作。并且布置完的陷阱在15秒后对冒险者不可见,激活后显形。

【命魂-智慧】：毒咒：关闭天地盘时给机关种下毒咒，期间冒险者和其交互将会触发持续被透视和伤害加深

【命魂-恐惧】：折磨：持续追逐一定时间后增加一格伤害，持续一定时间，全局生效两次。

●新增守墓人【幻彩师皮肤】-金宵

●新增冒险者【陆晓萌皮肤】-蝶恋花

优化内容

●段位匹配：防止重置段位后掉一次分掉到4段后匹配不到人，调整为挑战模式在4段开始可以匹配到所有人

●水曜修改为只有在有冒险者倒地的情况下才会消耗掉次数

●幻彩师幽魂皮肤，删除挂件，尝试幽魂皮肤的卡顿问题，实际情况需要线上测试

●屏蔽无效的直播互动模式