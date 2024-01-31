《R2Beat：音速觉醒》1月31日活动汇总公告

亲爱的《R2Beat：音速觉醒》玩家：
现将本次维护上线的全部活动整理，供大家查阅了解。
活动一、14天累计签到活动
【活动时间】：2024年1月31日维护后（周三） ~ 2024年2月28日 维护前（周三）截止
【活动内容】：玩家在活动期间登录游戏签到界面签到，累计对应天数即可获得奖励！
【奖励内容】：
累计1天签到：金币5000
累计2天签到：雨后彩虹聊天框（7天）
累计3天签到：铜钥匙1
累计4天签到：金币加成 标识卡（7天）
累计5天签到：银钥匙1
累计6天签到：金钥匙1
累计7天签到：金钥匙1
累计8天签到：Red Power男/女发（永久）
累计9天签到：金钥匙1
累计10天签到：Red Power男/女裤（永久）
累计11天签到：随机模式（HERO）（7天）
累计12天签到：Red Power男/女衣（永久）
累计13天签到：金钥匙*1
累计14天签到：Red Power男/女鞋（3永久）
活动二、春节主题活动-龙年大吉
【活动时间】：2024年1月31日维护后（周三） ~ 2024年2月28日 维护前（周三）截止；
【奖励内容】：
1、新年好运签到奖励
签到天数 奖励道具
签到第一天 金属狂人聊天框7天
签到第二天 超级白金铃铛5个
签到第三天 乘风破浪背景框7天
签到第四天 超级金铃铛5个
签到第五天 社交提示框-单身求玩伴30天
2、新年任务奖励
任务进度 奖励道具
点亮第二个筹备任务 海上悬崖名片卡7天
点亮第四个筹备任务 龙标识卡1天
点亮第六个筹备任务 金钥匙5个
点亮第八个筹备任务 懒懒少年7天/懒懒少女7天
点亮第十个筹备任务 套装-松饼王子30天/松饼公主30天
3、五福临门活动
五福兑换套装活动
女角色兑换奖励道具 男角色兑换奖励道具
紫幽恋人女发永久 紫幽恋人男发永久
紫幽恋人女衣永久 紫幽恋人男衣永久
紫幽恋人女裙永久 紫幽恋人男裤永久
紫幽恋人女鞋永久 紫幽恋人男鞋永久
翠香伊人女发永久 翠香伊人男发永久
翠香伊人女衣永久 翠香伊人男衣永久
翠香伊人女裙永久 翠香伊人男裤永久
翠香伊人女鞋永久 翠香伊人男鞋永久
翠香伊人（女）永久 翠香伊人（男）永久
.福气兑换奖励活动
奖励道具 所需福卡 福气所需数量 限购数量
玩伴背景框-暖冬彩虹 福星高照福卡兑换 15 1
玩伴宠物-Waii百吉/Waii千祥 福如东海福卡兑换 15 1
挚友-吉普车1个 福禄双全福卡兑换 15 无限制
lua背肩带上衣30天 福泰安康福卡兑换 35 无限制
戒指-Patte协奏曲1个 福与天齐福卡兑换 60 无限制
4、新春好礼红包/鞭炮兑换奖励
红包兑换套装活动
奖励道具 红包所需数量 限购数量
Waii食面八方男发 15 1
Waii食面八方男衣 15 1
Waii食面八方男裤 15 1
Waii食面八方男鞋 15 1
Waii食面八方女发 15 1
Waii食面八方女衣 15 1
Waii食面八方女裙 15 1
Waii食面八方女鞋 15 1
鞭炮兑换套装活动
奖励道具 鞭炮所需数量 限购数量
KFC薯条音乐男孩头永久 15 1
KFC薯条音乐男孩上衣永久 15 1
KFC薯条音乐男孩裤永久 15 1
KFC薯条音乐男孩鞋永久 15 1
KFC薯条女孩头型永久 15 1
KFC薯条女孩上衣永久 15 1
KFC薯条女孩裙永久 15 1
KFC薯条女孩鞋永久 15 1
5、整点在线大奖
【活动时间】：2024年2月9日当天
玩家在活动指定时间保持在线，可获得专属活动大奖
2月9日19:00在线奖励：宠物-万福猫永久
2月9日20:00在线奖励：角色光效-夜雨星梦永久
2月9日21:00在线奖励：囍气盈男/女套装（永久）
活动三、乐游券特殊奖励更新
【活动时间】：长期
【活动内容】：将下列道具更新至乐游券特殊奖励奖池。
【奖励内容】：
玩伴信物-热恋胶囊
玩伴信物-蓝鲸灵
挚友宝石-日月相映
挚友宝石-常青藤
活动四、幸运星星奖励更新
【活动时间】：长期
【活动内容】：更换部分幸运星星奖励产出内容。
【奖励内容】：
玩伴信物-金钻钥匙更换为：玩伴信物-深情密码
挚友宝石-南瓜灯魂更换为：挚友宝石-闪亮哥特宝石
快来参与吧！
《R2Beat：音速觉醒》运营团队
2024年1月31日
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