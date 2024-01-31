托镖任务额外奖励 强化主角 高级招聘

1、修复载入后新手指引会消失的bug

2、主角强化--现在玩家角色升级时会获得额外一点自由属性点（也就是3点）。其他角色升级时仍为2点。独行侠玩家更强了，独行侠玩家现在可以属性碾压敌人了。

3、略微降低红叶城的宝石收益（旧存档不受影响）

4、修复了在某种情况下，伏击白鱼事件会反复触发的bug

5、招聘新增--50两银子招聘 和 500两银子招聘

关于高价招聘

使用50两影子招聘镖师时，必定出现1个绿色镖师。

使用500两银子招聘镖师时，必定出现1个紫色镖师

使用5两银子招聘时，有极低概率出现绿色和紫色镖师。

现在财大气粗的镖局可以不用依靠5两银子的问题了。

6、新增-运镖额外奖励，现在获得运镖任务时，该任务有一定概率完成后会获得额外奖励

（可在获取任务时查看该任务是否有额外奖励，该功能独立框架之外，若发生bug（左下角跳红字）请告知我）

关于额外奖励：该奖励全凭随机，运气不好者可能仅会奖励价值仅1~2W的道具，大气运者可能获得价值十几万的道具。

7、修改同行人员事件，现在完成同行人员事件后，必定会获得一个额外奖励。