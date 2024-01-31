《紫塞秋风》新修版免费试玩今日上线！不同玩家试玩指引

勇闯西部武林，共赴丝路江湖。今日（1月31日），《紫塞秋风》新修版免费公开试玩于Steam正式上线！欢迎各位少侠前往体验！以下是针对《紫塞秋风》不同玩家的试玩指引：

※未拥有原作的玩家：于Steam商店搜索《紫塞秋风》或《紫塞秋风》新修版，进入商店页后，点击页面中的“下载”按钮即可游玩；



※已拥有原作的玩家：



（1）选中steam游戏库；

（2）选择《紫塞秋风》右键，弹出选项；

（3）选择属性选项；



（4）在弹出的属性窗口中选择测试版；

（5）点选参与测试中的下拉框；

（6）选择：demo-新修版；

（7）关闭窗口；

（8）成功选择版本后，游戏名称后会带上[demo]，并且游戏所需空间为3.55GB。



特别注意：如果玩家已经安装了游戏本体，需在卸载游戏后切换分支进行游玩（重新安装游戏后可能不显示分支，还请玩家多加尝试与包容），在成功切换后，Steam库内会显示《紫塞秋风》【Demo】，即可正式游玩。



《紫塞秋风》新修版还在持续优化与打磨阶段，并非最终效果，我们十分期待各位少侠在Steam社区、官方QQ群等平台分享宝贵的建议与反馈，少侠在游玩过程中遇到了任何问题或BUG，也可以与我们反馈，我们会认真收集并吸纳调整。这都将帮助我们持续精进游戏的品质，让《紫塞秋风》再进一步。还请各位少侠多多包容、多多分享！

【游戏介绍】

《紫塞秋风》新修版在原作基础上进行了画质、UI以及视听体验的重制革新，并追加了丰富战斗体验的诸多游玩要素。包括即时战斗玩法、特色武学系统，以及悬疑剧情、多线解谜融为一体的西部之旅的全面进化，还原记忆中的《紫塞秋风》并带来更多惊喜！



苍莽大漠、盎然绿洲、独特西北建筑、神秘敦煌莫高窟…《紫塞秋风》打造了一个充满浓厚西北风味的武林江湖。《紫塞秋风》新修版提升了角色建模、场景以及光影效果等方面的画质水平，还重新制作了关卡地图中的地形，通过更加精美、丰富的环境氛围让玩家感受到身临其境的冒险体验！



作为一款即时战斗武侠ARPG游戏，《紫塞秋风》能让你感受真正的快意恩仇，新修版中玩家将面对全新的敌人和Boss，且原有敌人和Boss独特的动作和招式也进行了一定的改动，还开放了简易、普通和困难三种游戏难度级别供玩家选择。在给予玩家适当的难度来体验游戏的同时，鼓励玩家继续挑战更高难度。



高手过招从不拘泥于一招一式，丰富招式自由组合，随心所欲才称得上“侠客”之名。《紫塞秋风》新修版扩充了招式的升级内容，这需要玩家在自由探索与搭配的基础上进行能力的合理升级，此外还重制了内功修炼界面和内功玩法，玩家可选择打通不同的气门经脉获得更为多样化的能力加成。



塞起秋风剑沙鸣，国产西部武侠题材ARPG《紫塞秋风》新修版免费公开试玩已于今日（1月31日）正式上线，悬疑、丝路、探索、武侠…...为大家带来更真实的即时战斗武侠体验！

【官方1群】：955250933

【官方2群】：1094081501