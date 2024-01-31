新增：
战斗中新增撤退按钮，可以返回标题界面
平衡：
暴食·巨口的效果改为：所有友方攻击时会为目标附加一层【暴食·巨口】，达到5层时，下一次目标受到攻击会回复等量生命并清除【暴食·巨口】。
抽卡事件增加了100次的上限。
修复：
修复了将boss改成瘟疫之后预警图标会变回来的bug
修复了重新读档之后警戒值会增加的bug
修复了美梦枕头描述和效果不对的bug
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战斗中新增撤退按钮，可以返回标题界面
平衡：
暴食·巨口的效果改为：所有友方攻击时会为目标附加一层【暴食·巨口】，达到5层时，下一次目标受到攻击会回复等量生命并清除【暴食·巨口】。
抽卡事件增加了100次的上限。
修复：
修复了将boss改成瘟疫之后预警图标会变回来的bug
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