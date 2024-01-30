2024年1月30日版本更新说明
各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。
创造模块
●创意工坊现在支持原创剧本的SteamMOD
武将模块
●修改了所有战法的自动化配置
宝物模块
●修改宝物显示模块UI
战斗模块
●修复了战斗因为战法导致的暂停倍速变慢的问题
优化和修复
●修复了存档显示开关不正确的问题
●修复了因为AVG导致的卡住问题
官方QQ1群：767611702（满）
官方QQ2群：721773813
创造三国志工作室
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2024年1月30日版本更新说明
各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。
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武将模块
●修改了所有战法的自动化配置
宝物模块
●修改宝物显示模块UI
战斗模块
●修复了战斗因为战法导致的暂停倍速变慢的问题
优化和修复
●修复了存档显示开关不正确的问题
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