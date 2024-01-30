2024年1月30日版本更新说明

各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。

创造模块

●创意工坊现在支持原创剧本的SteamMOD

武将模块

●修改了所有战法的自动化配置

宝物模块

●修改宝物显示模块UI

战斗模块

●修复了战斗因为战法导致的暂停倍速变慢的问题

优化和修复

●修复了存档显示开关不正确的问题

●修复了因为AVG导致的卡住问题

官方QQ1群：767611702（满）

官方QQ2群：721773813

创造三国志工作室