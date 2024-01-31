异虫拓展包已上线，十种异虫等你发现！游戏现已支持繁中，豪华捆绑包同步开启

各位虫友们，大家好，在我们的努力下，游戏现已支持繁体中文！感谢各位一直以来对游戏的支持！

自《沉默的蟋蟀》发售以来，在玩家的鼓励与陪伴下，我们更新了原生模式、蟋蟀协会，功虫馆等游戏玩法。24年的第一季度，我们带来了更新计划中最受大家期待的“异虫”主题DLC！ 下面让我们来看看DLC有哪些内容吧！

（顺带一提，dlc不但有首发九折优惠，捆绑包再立减10%——即买过本体的虫友们，再花19.4元就能解锁DLC！）

异虫拓展包内容如下：

1、新增10种异虫，获得异虫的总几率达到40%。

2、新增职业系统，包含4个新职业，选用不同的职业，获得不同异虫的几率会大增，且每个职业都有专属的职业异能。每局游戏可以换两次职业。

3、为郊外的一部分给蟋蟀的事件增加“隐藏”类型，此类事件给的蟋蟀一定是异虫。

DLC的详细介绍可见：https://store.steampowered.com/app/2688710/_/

除此之外，《沉默的蟋蟀》本体也迎来了更新。没有购买DLC的虫友们，也能够体验到一种新增异虫，并且我们提高了异虫获得的概率和获取方式，争取让虫友们有更好的游玩体验！

下面是本体的更新内容：

新增内容：

1、新增功虫收集功能，记录历次通关的功虫和异虫。

2、新增天独系统，先天的独腿有一些优势，后天的独腿有一些劣势。

3、新增异虫“多铃”，在纳雌时有优势。

4、无DLC时，获得异虫的几率从6%增加到8%。

新增优化：

1、所有获得蟋蟀的途径都可以获得异虫（此前只有捉到的和市场买到的才可能是异虫）。

2、友谊赛中，虫友的蟋蟀会按老法师点评排序，便于挑选。

3、略为提升虫友的功虫强度。

4、微调联赛中其他字号的蟋蟀强度。

5、降低异虫“霸王”的霸气积累难度。

6、在各个功虫选择界面中加上异虫标记。

7、修改老法师点评中关于异虫的表述形式。

8、修改防御技能的触发几率不正常的bug。

我们的异虫拓展包现已上线，首发折扣10%，为了庆祝农历新年，折扣将持续两周。

《沉默的蟋蟀》本体也迎来了15%的新史低折扣。本体+DLC的豪华捆绑包也已同步推出，捆绑包折扣10%。

欢迎大家将我们安利给亲朋好友，让更多人爱上蟋蟀文化！

最后祝虫友们玩的愉快，也提前祝大家新年快乐，万事顺遂！

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