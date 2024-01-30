《R2Beat：音速觉醒》2024年1月31日商城更新公告

各位亲爱的玩家：

商城上新服饰内容：

“简约格调”套装

“乖乖暖橘”套装

“桃色哥特”套装

“梦宝贝”套装

“Waii 梦宝贝”套装

“闪耀紫翼”套装

“青涩塔罗”套装

“迷情SD娃娃”套装

“Fiver 豹豹朋克”套装

“Waii 泰迪宝贝”套装

“Waii 蓝颜泡泡”套装

“舞夜蔷薇”套装

“Injor精灵法则”套装

“Injor至尊梅花”套装

“宝石奇缘”套装

“Gitty血腥玛丽”套装

“Gitty霜雪童话”套装

“waii 虎虎生威”套装

“Injor 甜蜜红茶”套装

“Injor 清爽绿茶”套装

“Injor 至尊潮人”套装

“Gitty紫云幽梦”套装

“Gitty暗黑朋克”套装

“暖暖猫咪”套装

“waii俏皮狐仙”套装

“冰冰兔”套装

“糖糖兔”套装

“Injor暖暖恋冬”套装

“Injor 挚爱永恒”套装

“Liar 暗之末裔”套装

“明媚华服”套装

“哈尼”套装

“帅气男孩”套装

“街头索女”套装

“waii 花精”套装

“waii 花仙子”套装

“Gitty天蝎星语”套装

“waii 四叶派对”套装

“Injor华城夜语”套装

商城上新道具+内容：

玩伴宠物-“小冬/小雪”

玩伴宠物-“特恩/夜儿”

召唤-“Liar水精灵”（女性角色专属）

召唤-“Liar火精灵”（男性角色专属）

《R2Beat：音速觉醒》运营团队

2024年1月30日