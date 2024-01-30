【稳定版本1.0.039】1.30更新公告

Bug修复：

修复了玩家化神后，竹山宗的门派任务无法提交的bug 修复了竹山宗门派任务最后幻雾阵挑战失败后无法再次挑战的bug 修复了东石谷初期的文案错误 修复了五行剑诀任务中的文案错误 修复了图南海剧情后续中的文案错误

过年前的碎碎念：

偷偷修一下bug应该没人看到吧

预祝大家春节快乐呀

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



稳定版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave/

测试版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave_TestBranch/

觅长生文件夹的位置可以在steam中通过浏览本地文件找到，现在也可以通过云存档功能在测试版和稳定版中切换存档。



三. 遇到问题的解决方案