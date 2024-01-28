版本5.6.0

新增攻击型武将"张梁"

「人公」:出牌阶段可立即获得400粮草,然后降低自己500负载至下回合开始,回合限1次。

「雷霆」:攻击生效后先进行1次雷击判定:若判定为黑牌则造成825伤害,若环境为雷雨则伤害+100%。

「启悟」:每回合可进行3次判定,若判定结果为黑牌则视为启悟生效,生效后技能伤害提升50%;攻击伤害+1015,当你对目标(非召唤,非建筑)造成撤退时禅悟将被失效。

「战法」:出牌阶段可弃2牌来任意选择一张【特殊攻】获得,且此牌攻击伤害+705,回合限3次。

「肆虐」:当没有手牌时,可不消耗攻击次数和无须出牌来发动伤害率为140%的攻击,回合限2次。

「招魂」:当2范围内(非自己,非建筑)目标有兵力损失时,自身恢复伤害量27%的兵力(不受恢复率加成)。

新增防御型武将"皇甫嵩"

「夜袭」:(1)将当前环境改为夜幕,本方情报等级+4至本方下回合开始,3回合冷却(2)不受到夜幕的负面效果影响。

「蚀焰」:(1)可发动距离+1的【星火燎原】,然后对所有被你附加〈燃烧〉的敌军造成[燃烧30],3回合冷却(2)被你附加〈燃烧〉的目标物防和谋防各-290。

「王师」:(1)兵力上限+40%(2)增加当前兵力6%的物防(至多860);增加当前兵力3%的军费(至多430)。

「滚木」:(1)你的红色手牌可以当【滚木袭击】,回合限3次(2)【滚木袭击】伤害+X(X=物防*150%,X至多为1140)。

「破邪」:我方全军受到的技能伤害减少37%。

「京观」:(1)对敌方(非建筑)造成伤害获得30景观值(上限为550),若击退再获得120景观值(2)出牌阶段或者被求援时可消耗100景观值视为打出【兵】。

即将新增主公：张角

解锁条件：需要4位不同的主公达到100关。

初始武将：张宝 张梁 周仓。

优势兵种：崂山精锐 崂山道士 游枭精锐 游枭 铸剑精锐 铸剑师

领导型张角的调整：

1.新增主公技「起义」:(主公技)(1)使我方阵营、召唤物、城防角色进场时获得【黄巾】(防具牌 技能伤害+40%;兵力上限+40%),求援距离+1,救活恢复兵力200(2)将1出战武将撤退,若有候补则登场且为未行动状态,每场战斗限1次。

2.去掉升级项「招魂」。

3.基础兵力提升至400。

4.将获得计谋型武将的计谋伤害升级上限。

新增随机主公选择

将从可选主公中随机选择一个开始游戏,若为天命随机主公,初始将获得若干将军印,数量为可选主公数量*2。

新增祝融皮肤"火神后裔":

普通:每层〈燃烧〉武力+40。

神将:每层〈燃烧〉武力+80;回合开始获得〈燃烧2〉。

新增机动无名皮肤"绿林游侠"(充值回礼中获得):

视为男性;机动+4。

视为男性;机动+6;一次移动达到3格时获得〈猛攻1〉。

新增专家武将技:

周仓、刘烨、夏侯涓、甄姬、孙尚香、管辂、颜良、文丑、姜维、糜竺、司马徽、曹仁、郝昭

人脉新增/调整:

1.张角、张宝、周仓人脉加入张梁。

2.黄盖、太史慈、张梁组成新的人脉,统一效果:兵力上限+480、技能伤害+24%。

3.刘协、吉平人脉加入皇甫嵩。

4.刘协、吉平、皇甫嵩中刘协的人脉效果调整为:兵力上限+600、若【衣带诏】在本人脉武将中则召唤援军的兵力上限、武力、计谋伤害各+40%。

5.夏侯惇、高顺、皇甫嵩组成新人脉,统一效果:兵力上限+480、物防+180。

新增卡牌

【锦囊】:(30关后加入基础牌库,概率同其他宝物牌):(装备宝物牌)其中装有计谋牌若干张,每回合出牌阶段可从其取出至多2张。

【金樽】(40关后加入基础牌库,概率同其他宝物牌):(装备宝物牌)(1)出牌阶段可发动视为打出【酒】,回合限1次(2)打出【酒】不受到<混乱>影响。

【箭矢风暴】(通过情报效果获得):(计谋牌)(1)选择3距内地点释放,该点1范围内角色(除自己)须打出2【闪】,否则受到200%计谋伤害(2)只能本方情报占优时打出(3)对【箭如雨下】生效的效果也对此生效。

【挡】(50关后加入基础牌库,概率大概为【闪】的10%):(基础牌)当被攻击时,可打出【挡】使本次伤害减半,此牌打出后不离开手牌。

新增关卡"极寒之城":

一场极度寒冷的气候席卷大地,更残酷的是敌军围城造成御寒物资无法抵达,不过最好的御寒物资就敌人身上。

本关登场人数为6，第一次出现将在39关，之后随机出现。

关卡效果:

环境将固定为寒域。

阵营开始回合时+〈寒冷3〉。

敌军登场获得【冬衣】。

【探囊取物】概率提升,【过河拆桥】概率降低,【星火燎原】不出现。

新增环境“夜幕”

物防与谋防各-200。

新增技能书"三略"(最高3级,仅能通过挑战奖励获得,注意领取赛季奖励时至少更新版本至5.6.0)

(技能书)著名的军事著作,相传作者为汉初隐士黄石公,目标使用后获得1级「三略」。

1级:发动后立即获得200粮草;1攻击次数;〈猛攻1〉;3移动力,持续至下回合阵营开始你无法获得牌或粮草,2回合冷却。

2级:发动后立即获得400粮草;2攻击次数;〈猛攻2〉;6移动力,持续至下回合阵营开始你无法获得牌或粮草,2回合冷却。

3级:发动后立即获得600粮草;3攻击次数;〈猛攻3〉;9移动力,持续至下回合阵营开始你无法获得牌或粮草,2回合冷却。

功能优化:

1.阵营设置界面新增“保存存档名”，存档界面新增显示“存档名”。

2.“自动化设置”添加托管禁用技能，可自定义某些技能在托管中不发动。

3.优化战斗中目标详情界面。

4.优化开始界面中的信息界面。

5.询问【火牛阵】出牌时,会显示当前所有目标的伤害信息。 (感谢玩家Juste une提出)

6.询问「援护」「耀武」时将显示被攻击和技能方的伤害信息。

7.选择专家技时将有确认提示。

8.官职升级界面中点击官职名称将出现官职晋升图鉴。(感谢玩家猴子老大提出)

规则调整:

1.「阴祭」「狠绝」「毒士」计谋伤害加成不在【坐山观虎】中加成。

2.建筑成为【滚木袭击】目标时,用物防代替谋防。

3.〖驿站〗效果调整:可消耗20移动力占据,本方每占据1个情报+2(2)机动+6。

官职调整:

1.加【马术】【白马】类的效果全部调整增加【骑袭】伤害，数值为之前的2倍。

2.增加张角主公专属官职"天公将军":(1)计谋伤害+600(2)技能伤害+40%(3)「主公技」紫数值+100%(4)全体友军摸牌阶段若防具区空则获得【黄巾】。

3.新增升级线路:"花将军"可晋升"虎牙将军"。

兵种调整:

1.所有弓类兵种获得「烈矢」:你的【箭如雨下】生效为方形范围。

2.所有器械类兵种获得「破挡」:若攻击被格挡,则弃掉目标的【挡】牌。

3."探马"、"游枭"、"游枭精锐"新增效果:占领驿站不消耗移动力。

4."戟兵"、"长戟兵"、"大戟士"、"大戟精锐"新增效果:敌方「骑袭」时可对其发动「解围」:若敌方向除你以外目标攻击时,在此生效前可向此目标攻击,若造成了伤害则敌方攻击无效。

5."铁匠"、"铸剑师"、"铸剑精锐"的增加武器伤害分别提升至150(原100)、300(原200)、450(原300)。

6.板斧精锐:(1)〖树林〗移动消耗-2,兵力上限+35%(原25)(2)攻击可被任意基础牌闪避但无法格挡(新增效果),攻击伤害+75%(3)获得「挫锐(60)」(4)攻击被闪避可弃1牌强制命中(回合限3次)。

7.板斧兵:(1)〖树林〗移动消耗-2,兵力上限+25%(2)攻击可以被任意基础牌闪避但无法格挡(新增效果),攻击伤害+50%(3)攻击被闪避可弃1牌强制命中(回合限2次)。

8.斧兵:(1)〖树林〗移动消耗-2,军队上限+15%(2)攻击可被任意基础牌闪避但无法格挡(新增效果),攻击伤害+25%(新增效果)(3)攻击被闪避可弃1牌强制命中(回合限1次)。

9.刀兵:(1)装备黑色武器时改为【青龙刀】(2)回合前1次「追击」无需弃牌。

10.朴刀兵:(1)装备黑色武器时改为【青龙刀】,每次「追击」伤害+25%(2)攻击前可以见目标【闪】数目(3)回合前1次「追击」无需弃牌。

11.校刀手:(1)起手1牌改为【青龙刀】,装备黑色武器时改为【青龙刀】,每次「追击」伤害+35%(2)兵力上限+20%(2)攻击前可以见目标【闪】数目(3)回合前2次「追击」无需弃牌。

12.校刀精锐:(1)起手1牌改为【青龙刀】,装备黑色武器时改为【青龙刀】;每次「追击」伤害+50%(2)兵力上限+35%(2)攻击前可以见目标【闪】数目(3)回合前3次「追击」无需弃牌(4)攻击距离不超1时按方形计算范围。

13.冲城车:(1)范围2内建筑类或建筑地形内敌军物防-300(不叠加)(2)攻击可被任意牌闪避;攻击伤害+150%(调整)(3)移动消耗+2,兵力上限+10%,获得「披甲(900)」。

14.冲城精锐:(1)范围2内建筑类或建筑地形内敌军物防-600(不叠加)(2)攻击可被任意牌闪避;攻击伤害+200%(调整)(3)移动消耗+2,兵力上限+30%,物防+150,谋防+75(4)获得「披甲(1200)」。

15.井栏:移动消耗调整为+2(原来+3)。

平衡性调整:

1.「飞石」调整:(1)可弃1牌获得效果至回合结束:攻击视为投石攻击(3命中地点),若兵种已有投石攻击则:若攻击距离+1,命中地点+1,+〈猛攻1〉(2)投石攻击攻击伤害+675(原800)(3)获得(1)效果后可再弃2牌获得:最小攻击距离+1,生效范围+1,命中地点+4,燃烧地点+1,+〈猛攻1〉。

2.「月曲」新增效果:若当前环境为夜幕则选择时可见目标【兵】【闪】数目。

3.「结姻」调整:可弃2手牌并选择3(原4)距内男性目标,与其各恢复530(原300)兵力、〈猛攻2〉〈坚壁1〉,并去除随机1〈负面状态〉,再随机获得目标手牌中至多2装备牌,回合限1次。

4.「结姻」优化:当可以获得目标装备牌时,底部会提示友军目标的装备牌数目。

5.〈梦魇〉增加效果:每回合+1层,环境为夜幕则+3层(新增)。

6.「师承」:(1)可将4手牌放回牌堆,执行9牌的「观星」后获2牌,直到下回合开始手牌不足5时获得「空城」,回合限1次(2)若回合开始阶段满足「空城」,则本回合计谋伤害+540(原400)。

7.荀彧新增「反谍」:非本方回合时情报等级+6。

8.姜维去掉「反策」,新增「反谍」:非本方回合时情报等级+6。

9.贾诩新增「反策」。

10.徐晃去掉「识谋」,新增「膂力」。 (感谢玩家"莫泊桑"建议)

11.祝融「火灵」调整:攻击把{火焰}中的目标(非召唤物和建筑)击退时,目标变成4级『朱雀』(获得主人20%的武力与兵力上限)(新增),4回合冷却,同时只能有1只,不满足则召唤8(原6)级『火鸟』(获得主人10%的武力与兵力上限)(新增),回合限3次,场上每有1只『火鸟』你攻击伤害+100(原50)。

12.「识谋」:谋防+560(原420),受到技能伤害减免50%,受到【箭如雨下】伤害+560(原420)。

13.【蛊】调整:只能弃牌阶段弃掉(原可以用于发动技能)。

14.「观星」:(1)回合开始和出牌阶段可各执行1次:观看牌堆顶X(X=摸牌数+6,夜幕翻倍(新增))张牌,先获其中点数不超2的牌,然后可交换顺序后回牌堆顶(可3次换牌)(2)摸牌阶段获得计谋伤害牌伤害+450。

15.「观月」:出牌阶段可查看牌堆顶端7(夜幕翻倍(新增))牌,有2(夜幕翻倍(新增))次机会弃掉其中的牌,回合限1次。

16.徐晃「解围」重做:(1)若敌方向除你以外目标攻击时,在此生效前可向此目标攻击,若造成了伤害则敌方攻击无效,回合限1次(2)成功无效对方攻击则你获得1牌,若所得牌点数不超8则本回合次数+1。

17.张郃获得「解围」。

修复bug:

1.修复「泯焱」获得牌的效果可能不生效。

2.修复「密诏」开始的回合触发「绝食」。

3.重新选择牌后会自动重新选择目标。

4.修复「双戟」专家技未生效。

5.修复「离间」时被「耀武」生效了。

6.修复「傀儡」相邻判断错误。

7.修复「焚掠」提示取消时的伤害可能有误。

8.敌方发动「仁德」等给牌行为时,特效将不会明牌显示。

9.修复「扎营」第二次以后用未加负载。

10.修复「狼行」移动消耗效果未生效。

11.修复「双戟」和「洛神」的判定未触发「问道」。

12.修复「直捣」在候补登场的回合不增加兵力上限。

13.修复斧兵树林减移动力无效。