新增战斗技能快捷键 新增队伍召回功能

1、修复门派可以被多次灭门的bug（现在不能逮住一只羊薅啦）

2、修复了灭门后攻打山寨仍会出现门派支援的bug

3、优化了门派余孽的事件文案

4、在结局胜利面板新增一个结束游戏按钮，现在达成结局的玩家可以直接结束游戏了.

5、新增战斗快捷键，现在在战斗中，使用S呼出技能面板后，可以使用数字键1~9快速选择技能了

6、修复了角色使用等待命令时，人物格高亮异常显示的bug

7、修复了在山道的战斗地图中，当人物移动到最左下角那一格时，会无法继续移动的bug。

8、新增召回队伍功能，在队伍信息面板点击召回队伍按钮可召回队伍

关于召回队伍功能：

队伍遭遇事件或遭遇战斗时无法召回，

队伍召回不会在大地图上显示，经过一段时间会自动会到镖局，回到镖局的所需时间为队伍当前位置回到镖局所需时间（已计算脚程效果）

当队伍刚从镖局出发不久，还未到达其他目标地点时，可瞬间召回队伍

现在出门忘记戴镖物的玩家可以使用该功能快速召回队伍了

（tips：该功能与原有框架不匹配，可能难以避免存在bug，使用前请先存档，或发生bug请告知我）

9、修复了左侧流程面板点击时会穿透点击到小地图地点的bug