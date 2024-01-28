1、修复门派可以被多次灭门的bug（现在不能逮住一只羊薅啦）
2、修复了灭门后攻打山寨仍会出现门派支援的bug
3、优化了门派余孽的事件文案
4、在结局胜利面板新增一个结束游戏按钮，现在达成结局的玩家可以直接结束游戏了.
5、新增战斗快捷键，现在在战斗中，使用S呼出技能面板后，可以使用数字键1~9快速选择技能了
6、修复了角色使用等待命令时，人物格高亮异常显示的bug
7、修复了在山道的战斗地图中，当人物移动到最左下角那一格时，会无法继续移动的bug。
8、新增召回队伍功能，在队伍信息面板点击召回队伍按钮可召回队伍
关于召回队伍功能：
队伍遭遇事件或遭遇战斗时无法召回，
队伍召回不会在大地图上显示，经过一段时间会自动会到镖局，回到镖局的所需时间为队伍当前位置回到镖局所需时间（已计算脚程效果）
当队伍刚从镖局出发不久，还未到达其他目标地点时，可瞬间召回队伍
现在出门忘记戴镖物的玩家可以使用该功能快速召回队伍了
（tips：该功能与原有框架不匹配，可能难以避免存在bug，使用前请先存档，或发生bug请告知我）
9、修复了左侧流程面板点击时会穿透点击到小地图地点的bug
镖行天下 update for 28 January 2024
新增战斗技能快捷键 新增队伍召回功能
1、修复门派可以被多次灭门的bug（现在不能逮住一只羊薅啦）
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