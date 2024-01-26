2024年1月26日版本更新说明

各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。

创造模块

●重要更新：游戏里安装创造模式新增了皮肤包功能，可以通过这个功能给历史武将批量设定各种皮肤包配置，在剧本开始设置中选择使用皮肤包，并且兼容以后所有MOD剧本

●新增游戏内编辑任意势力科技研究项目功能

●优化了编辑描述可输入标点符号

●新增游戏内编辑城池任意归属势力功能

武将模块

●新战法开始修改：已修改诱敌之计，流言之计，扰乱之计，伪报之计，弱敌计，虚言计，乌合之计，误导之计，止步之计，缓兵之计，无策之计，动摇之计，疑兵之计，煽动之计，火计，落石计，烈火计，大落石计，飓风计，疗伤之计，安抚之计，支援之计，鼓舞之计，洞察之计，全军猛攻，全军坚守，全军疾行，全军远射，斗志昂扬，宏图大略，壁立千仞，穿兵裂甲，白羽破空，跃马横戈，布阵·方圆，布阵·鱼鳞，布阵·雁行，布阵·锋矢

●修改了大部分名将的战法逻辑和触发条件

剧本模块

●移除了选择临时战法开关的开关

城镇模块

●扩张县城，县城特性属性会被同时提升

战斗模块

●重做了战斗摄像机的配置参数

优化和修复

●修复了部分行为属性经验加负数的错误

●AI现在会开始研究科技了

●修复了自建势力灭亡时可能导致卡住的问题

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