Minimalist Tower Defense - ver1.0 released

The ver 1.0 of Minimalist Tower Defense has been released and recent updates!
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The current version is 1.0.8, with recent updates (Simplified Chinese)
ver1.0.8
- 激光晶塔、治疗晶塔、临时治疗晶塔：现在会免疫严寒
- 修正了关卡2-8，关卡2-5，关卡2-6，关卡2-7的战役与挑战
- 修正了部分文本bug
- 加农炮：连射升级：穿透次数-2 -> 攻击间隔 +0.2
- 增加了防御塔的血量百分比显示
- 修复了出售按钮货币单位错误的问题
- 大六角星：困难模式发射次数-3，普通模式发射次数-6
- 六角星，十七角星：普通/困难伤害+5
- 大菱形：困难模式加速次数-3，普通模式加速次数-5
- 修复了大量问题
ver1.0.7版：
- 完善了本地化
- 修复了关卡1-A成就异常的bug
- 修复了支持者包出现异常的bug
- 进入游戏现在会自动设置语言了
- 修复了部分成就没有难度限制的bug
- 减少了普通难度的刷怪倍率，增加了普通难度的刷怪量增速
- 六角星：大/中/小困难难度伤害-5，普通难度伤害-10
- 十七角星：大/中/小困难难度伤害-10/-5/-0，普通难度伤害-20/-10/-5
- 四角星：大/中/小困难难度生成数量-3/-3/-1，普通难度生成数量-6/-5/-2
ver1.0.6版：
- 增加了更多成就
- 烈焰晶塔和临时烈焰晶塔不再具有解冻效果
- 巨型电磁塔：首次伤害不再受限，目标改为距离最近的敌人，溅射最低伤害（25->20）
- 冰冻炸弹：血量100->150
- 冰冻晶塔：伤害改为5/10/15/20/25
- 十七角星：爆炸伤害：中：20->15，大：40->30
- 月亮：改为死亡后，治疗单个周围的敌人，治疗量为40/100，大月亮血量1500->900
ver1.0.5版：
- 完善了繁体中文本地化
- 对接了steam的成就系统，增加了5个steam成就
- 武装金矿：蓝色升级价格+10，紫色升级价格+40
- 金矿矿井：攻击间隔+1（-3%）
- 烈焰晶塔：价格-20
ver1.0.4版：
- 冰冻晶塔：寒冷带来的伤害变为：10/20/25/30，蓝色升级：冰冻时间+2，攻击间隔-1->攻击间隔-1.5
- 电击陷阱：触发次数随着雷暴等级提升变为：2/2/3/3
- 冰晶金矿：移除了B升级，寒冷等级越高，生产水晶越快（200/190/180/170），首次生产时间（200-240->180-200）
- 水晶矿：首次生产间隔bug修复，变为30-40秒
- 完善了英语本地化
- 完善了天气信息显示
- 增加了启动画面
ver1.0.3版：
- 武装金矿：修复了首次生产时间减少4秒的bug
- 冰冻炸弹：随着寒冷等级的提升，冻结时间变为4/5/6/7
- 烈焰晶塔：定位变为削弱血量与寒冷恶劣地形拓张，价格+50，在未燃烧的敌人中，优先攻击高血量敌人，燃烧速度加快（现在满级不吃buff需4秒，吃满buff7秒），紫色升级A：燃烧时间-1，紫色升级B：攻击速度-1.2->攻击次数+2
- 冰冻晶塔：寒冷带来的伤害变为：10/15/20/30
- 巨型电磁塔：伤害与花费回调，改为溢出的伤害会根据雷暴等级按照比例溅射（0.8/0.9/1/1.1）
- 修复了部分关卡出现条件异常的bug
- 调整了部分关卡的难度
ver1.0.2版：
- 修复了移动下拉框无法修改语言的bug
- 优化了敌人的冰冻特效
- 现在敌人的冰冻效果会被燃烧效果移除了
- 冰冻晶塔：攻击力10->5，随着寒冷等级的提升，攻击力变为10/20/30/40
- 烈焰晶塔：攻击力10->5，随着炎热等级的提升，燃烧时间变为原来的1.15/1.3/1.45/1.6倍
- 超级电磁塔：花费-50，每级伤害减半，攻击间隔-0.2，特高压升级伤害+50，移除了紫色B升级，溅射不再需要雷暴环境，溅射总伤害改为攻击力的0.6，最低溅射伤害25->20，随着雷暴等级的提升，溅射伤害比例变为0.7/0.8/0.9/1
- 电力护盾：移除了紫色B升级，展开力场护盾不再需要雷暴环境，恢复力降低，随着雷暴等级的提升，恢复间隔变为原来的0.9,0.8,0.7,0.6
- 月光塔：基础攻击间隔-0.1s，白天时攻击间隔翻倍
ver1.0.1版：
- 修复了部分关卡重启产生的bug
- 修复了关卡加载时闪烁画面的bug
- 修复了背景网格显示异常的bug
- 临时烈焰晶塔：固定解冻6秒
- 烈焰晶塔：固定解冻3秒
- 重做了关卡5-A
- 增加了初次进入游戏时的难度介绍
Changed files in this update