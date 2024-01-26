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Minimalist Tower Defense update for 26 January 2024

Minimalist Tower Defense - ver1.0 released

Share · View all patches · Build 13278259 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

The ver 1.0 of Minimalist Tower Defense has been released and recent updates!

Thank you for your support!

The current version is 1.0.8, with recent updates (Simplified Chinese)

ver1.0.8

  • 激光晶塔、治疗晶塔、临时治疗晶塔：现在会免疫严寒
  • 修正了关卡2-8，关卡2-5，关卡2-6，关卡2-7的战役与挑战
  • 修正了部分文本bug
  • 加农炮：连射升级：穿透次数-2 -> 攻击间隔 +0.2
  • 增加了防御塔的血量百分比显示
  • 修复了出售按钮货币单位错误的问题
  • 大六角星：困难模式发射次数-3，普通模式发射次数-6
  • 六角星，十七角星：普通/困难伤害+5
  • 大菱形：困难模式加速次数-3，普通模式加速次数-5
  • 修复了大量问题

ver1.0.7版：

  • 完善了本地化
  • 修复了关卡1-A成就异常的bug
  • 修复了支持者包出现异常的bug
  • 进入游戏现在会自动设置语言了
  • 修复了部分成就没有难度限制的bug
  • 减少了普通难度的刷怪倍率，增加了普通难度的刷怪量增速
  • 六角星：大/中/小困难难度伤害-5，普通难度伤害-10
  • 十七角星：大/中/小困难难度伤害-10/-5/-0，普通难度伤害-20/-10/-5
  • 四角星：大/中/小困难难度生成数量-3/-3/-1，普通难度生成数量-6/-5/-2

ver1.0.6版：

  • 增加了更多成就
  • 烈焰晶塔和临时烈焰晶塔不再具有解冻效果
  • 巨型电磁塔：首次伤害不再受限，目标改为距离最近的敌人，溅射最低伤害（25->20）
  • 冰冻炸弹：血量100->150
  • 冰冻晶塔：伤害改为5/10/15/20/25
  • 十七角星：爆炸伤害：中：20->15，大：40->30
  • 月亮：改为死亡后，治疗单个周围的敌人，治疗量为40/100，大月亮血量1500->900

ver1.0.5版：

  • 完善了繁体中文本地化
  • 对接了steam的成就系统，增加了5个steam成就
  • 武装金矿：蓝色升级价格+10，紫色升级价格+40
  • 金矿矿井：攻击间隔+1（-3%）
  • 烈焰晶塔：价格-20

ver1.0.4版：

  • 冰冻晶塔：寒冷带来的伤害变为：10/20/25/30，蓝色升级：冰冻时间+2，攻击间隔-1->攻击间隔-1.5
  • 电击陷阱：触发次数随着雷暴等级提升变为：2/2/3/3
  • 冰晶金矿：移除了B升级，寒冷等级越高，生产水晶越快（200/190/180/170），首次生产时间（200-240->180-200）
  • 水晶矿：首次生产间隔bug修复，变为30-40秒
  • 完善了英语本地化
  • 完善了天气信息显示
  • 增加了启动画面

ver1.0.3版：

  • 武装金矿：修复了首次生产时间减少4秒的bug
  • 冰冻炸弹：随着寒冷等级的提升，冻结时间变为4/5/6/7
  • 烈焰晶塔：定位变为削弱血量与寒冷恶劣地形拓张，价格+50，在未燃烧的敌人中，优先攻击高血量敌人，燃烧速度加快（现在满级不吃buff需4秒，吃满buff7秒），紫色升级A：燃烧时间-1，紫色升级B：攻击速度-1.2->攻击次数+2
  • 冰冻晶塔：寒冷带来的伤害变为：10/15/20/30
  • 巨型电磁塔：伤害与花费回调，改为溢出的伤害会根据雷暴等级按照比例溅射（0.8/0.9/1/1.1）
  • 修复了部分关卡出现条件异常的bug
  • 调整了部分关卡的难度

ver1.0.2版：

  • 修复了移动下拉框无法修改语言的bug
  • 优化了敌人的冰冻特效
  • 现在敌人的冰冻效果会被燃烧效果移除了
  • 冰冻晶塔：攻击力10->5，随着寒冷等级的提升，攻击力变为10/20/30/40
  • 烈焰晶塔：攻击力10->5，随着炎热等级的提升，燃烧时间变为原来的1.15/1.3/1.45/1.6倍
  • 超级电磁塔：花费-50，每级伤害减半，攻击间隔-0.2，特高压升级伤害+50，移除了紫色B升级，溅射不再需要雷暴环境，溅射总伤害改为攻击力的0.6，最低溅射伤害25->20，随着雷暴等级的提升，溅射伤害比例变为0.7/0.8/0.9/1
  • 电力护盾：移除了紫色B升级，展开力场护盾不再需要雷暴环境，恢复力降低，随着雷暴等级的提升，恢复间隔变为原来的0.9,0.8,0.7,0.6
  • 月光塔：基础攻击间隔-0.1s，白天时攻击间隔翻倍

ver1.0.1版：

  • 修复了部分关卡重启产生的bug
  • 修复了关卡加载时闪烁画面的bug
  • 修复了背景网格显示异常的bug
  • 临时烈焰晶塔：固定解冻6秒
  • 烈焰晶塔：固定解冻3秒
  • 重做了关卡5-A
  • 增加了初次进入游戏时的难度介绍

Changed files in this update

Depot 2617401 Depot 2617401
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