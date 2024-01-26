德州扑克元素割草游戏《奈亚契约》正式上线Steam平台

由Neyo Studio开发的德州扑克元素的割草生存游戏《奈亚契约》将于2024年1月25日正式上线Steam。游戏售价6元，首发折扣-10%，折后5.4元。

游戏支持简体中文

Steam商店页：https://store.steampowered.com/app/2442260/_/



游戏中玩家将与克苏鲁背景下的古神签订灵魂契约，以扑克为媒介使用古神力量击退如潮的敌人。每一张扑克都对应一个独特技能，组出德州牌型会带来强大的力量，最终依靠自己的智慧和力量逃离禁锢！



扑克+割草：不同花色不同点数，每一张扑克都有对应的独特技能。根据德州的传统规则搭配组合卡牌，获得一对、三条、四条、同花...乃至皇家同花顺的额外被动加成和强力的大招技能来应对不断变强丰富的怪物浪潮吧！



理智值（疯狂）：时刻记住，你所有的战斗技能都是古神的恩赐，每张卡牌都有对应的理智值，如果战斗卡牌的理智值总和超过你的理智容量，你就会进入“短暂疯狂”的状态：角色会不定时不受你的操控（但是疯子的攻击性往往会很高）



额外玩法、养成：

唯一货币资源：赌注代币作为赌桌上的硬通货，在游戏内也是连通了局内战斗和局外养成系统。你可以在战斗中节省下代币留到局外结识角色和阅读禁书，也可以携带一定数量的代币开始战斗。



阅读禁书（天赋树）：你可以花费赌注代币来阅读禁书以获取禁忌的知识，提升战斗中的角色能力



