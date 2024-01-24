《古剑奇谭网络版 海外版》1月25日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2024年1月25日5:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。

在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次维护更新内容如下：

☆商城更新

>>通宝商城上新

千秋神龙显迹。坐骑【千秋星蜃】【光阴倏影】【亘古雷音】限时上架通宝商城！

限时时间：2024年1月25日6时~2023年2月8日6时

☆斗法调整

>>铭锋论剑赛季开启

进行铭锋论剑可提升匹配分、进行战旅铭锋论剑可提升战旅分，同时仙家弟子已获得的【铭锋论剑头衔】将根据多个专精匹配分的最高分自动变化，头衔的形态可以在【斗法-铭锋-赛季界面】预览，本赛季为【剑决昏晓】。

排名奖励：战旅排名前30及专精问道榜前6（单斗法专精前12）均可获动作【剑气吞海】。

☆秘境调整

“玉轮铃音·帝首熠兮”版本秘境开启：

>>五方胜境

五方胜境的【困难】难度将在2024年1月25日中午12时开启。

>>礼剑四灵

礼剑四灵的【历程】、【普通】和【困难】难度，以及对应区域的剧情线，侠义事件，将在2024年1月25日中午12时开启。

☆任务调整

修复了引导【妖魔试炼】奖励不正确的问题。

修复了列传【风叶寄远·上】中逸虚先天养命阵无法回复生命值的问题。

☆数值调整

修复了步云万事阁部分奖励不正确的问题。

修复了【旧悟叩心石·碎屑】数量显示不正确的问题。

☆通用调整

问道修行余闲分类新增仙府福地引导。

修复了仙府福地解锁提示不正确的问题。

修复了错误的出现冰晶敛云任务的问题。

修复了挂画·潇湘女史、挂画·丹凤元君、挂画·休留仙子挂画无法使用的问题。

维护期间给您带来的不便，敬请谅解。

祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2024年1月25日