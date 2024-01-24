 Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×

逐鹿 update for 24 January 2024

2.0.6

Share · View all patches · Build 13256996 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

1、调整经济建筑，增加“村落”建筑，可在城和府周围逐一延展修建，可提升兵力上限；
2、调整军事建筑，增加“弓橹”和“城墙”升级系统；
3、调整官僚“廷尉府”用于管理“村落”上限；
4、增加城墙可以修建在“森林”地形上的策略；
5、增加自创武将年龄可以设置为“不详”的设定，有年龄的自创武将加入剧本时会在其满18岁时出仕，而年龄“不详”的自创武将在加入剧本时可直接出仕；
6、修复大量委托运输时出现提示卡顿的问题；
7、修复武将被游说后可能出现未提示的问题；
8、修复蒙冲可能会攻击岸上建筑或部队的问题；
9、修复 “途径”运输模式下，无法选择长安经过蓝田到达上庸的问题；
10、针对ios小内存设备，优化内存占用和运行效率；

Changed files in this update

Depot 1984721 Depot 1984721
  • Loading history…
Depot 1984722 Depot 1984722
  • Loading history…
SteamDB has been running ad-free since 2012.
Donate or contribute.
Open link