1、略微降低了事件触发的概率，（从10%降低至8%）现在降低了多个队伍频繁遇到事件点不过来的情况
2、饥民事件和丐帮水军事件调整为仅会触发1次。
3、白鹤跑路事件，嫁妆事件，贼赃事件，现在在第三年后，触发后就会永久关闭了（第三年触发这三个事件后，这三个时间永久关闭）
4、新增事件-锦绣坊（共四环）
5、大幅降低炼丹所需时间，
6、新增挑战剑圣限制，现在挑战剑圣需镖局中至少有1人的等级超过25级。
7、新增四个门派伏击事件，共计十二个伏击事件。
8、修复低于难度山贼好感没有正确降低两倍的bug的bug
9、现在击败对应势力所属贼寇，会降低对应势力的好感了。好感度低到一定程度，将视好感度触发伏击，伏击强弱与好感度高低相关；
10、现在击败大师兄后，山贼不会退避了。可以重复刷了，
11、新增一阶贼寇好感度-600以后的贼寇敌人设置
镖行天下 update for 23 January 2024
大幅降低炼丹时间，挑战剑圣新增等级限制，新增事件，门派主动伏击，贼寇改动
1、略微降低了事件触发的概率，（从10%降低至8%）现在降低了多个队伍频繁遇到事件点不过来的情况
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