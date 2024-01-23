【更新公告】0117更新內容

親愛的少俠：

為了帶給您更好的遊戲體驗，《幻想三國誌－天元異事錄》將於1月24日(三)13:30-15:30進行伺服器停機與版本更新。

請玩家於關機前提早下線，避免造成資料異常損失。

本次更新內容如下：

【新增與優化】

▼取得呂布後新增角色禮包

▼優化部份主線演出與戰場站位

▼平衡部份語音音量

【調整】

▼天元功能盒地圖傳送功能文字敘述應為永久免費

▼提高連山閣每日俸祿

▽壹：2000 → 5000

▽貳：5000 → 10000

▼提高蘇文商店每日可購買數量

▽黃階精血：5 → 20

▽陽靈液：4 → 15

▽陰靈液：4 → 15

▽玄階精血：→ 5

▽黃階修練果：6 → 25

▼調整機關四聖獸的逸品、絕代裝備的被動名稱

▽修正四獸陽環．逸品及絕代錯誤的裝備圖示，並拔除數值「仙骨」同時新增「真氣」基礎數值

▽修正四獸寶戒．逸品及絕代錯誤的裝備圖示，並拔除數值「真氣」同時新增「仙骨」基礎數值

【修正】

▼每日聲望出示未正常重置

▼滅燼重置未正常重置，調整為600秒與跨日/休息重置

▼召喚機率保底說明文字未正確包含所有可取得SSR角色

▼巢穴隱王及尾王擊殺出獎次數限制解除

▼伏印獸－小綠R階技能「玄甲術」的技能說明錯誤

▼支線西郊女鬼於步驟中失去尋徑

▼七章皇宮主線後，洛陽東郊未正常出現邙山道傳點入口

▼地圖誌白虎道、白起墓莫名多第三筆景點圖

▼地圖誌洛陽東郊景點圖敘述錯誤問題

▼地圖誌探索百分比無法100％達成：

▽遼西草原、長城異界、望溪異界、神仙湖、大江戰船、白馬寺、白起墓、五行虛空通道

※詳細更新內容請參見維護後遊戲內公告