【更新公告】0117更新內容

親愛的少俠：
為了帶給您更好的遊戲體驗，《幻想三國誌－天元異事錄》將於1月24日(三)13:30-15:30進行伺服器停機與版本更新。
請玩家於關機前提早下線，避免造成資料異常損失。
本次更新內容如下：
【新增與優化】
▼取得呂布後新增角色禮包
▼優化部份主線演出與戰場站位
▼平衡部份語音音量
【調整】
▼天元功能盒地圖傳送功能文字敘述應為永久免費
▼提高連山閣每日俸祿
▽壹：2000 → 5000
▽貳：5000 → 10000
▼提高蘇文商店每日可購買數量
▽黃階精血：5 → 20
▽陽靈液：4 → 15
▽陰靈液：4 → 15
▽玄階精血：→ 5
▽黃階修練果：6 → 25
▼調整機關四聖獸的逸品、絕代裝備的被動名稱
▽修正四獸陽環．逸品及絕代錯誤的裝備圖示，並拔除數值「仙骨」同時新增「真氣」基礎數值
▽修正四獸寶戒．逸品及絕代錯誤的裝備圖示，並拔除數值「真氣」同時新增「仙骨」基礎數值
【修正】
▼每日聲望出示未正常重置
▼滅燼重置未正常重置，調整為600秒與跨日/休息重置
▼召喚機率保底說明文字未正確包含所有可取得SSR角色
▼巢穴隱王及尾王擊殺出獎次數限制解除
▼伏印獸－小綠R階技能「玄甲術」的技能說明錯誤
▼支線西郊女鬼於步驟中失去尋徑
▼七章皇宮主線後，洛陽東郊未正常出現邙山道傳點入口
▼地圖誌白虎道、白起墓莫名多第三筆景點圖
▼地圖誌洛陽東郊景點圖敘述錯誤問題
▼地圖誌探索百分比無法100％達成：
▽遼西草原、長城異界、望溪異界、神仙湖、大江戰船、白馬寺、白起墓、五行虛空通道
※詳細更新內容請參見維護後遊戲內公告
Changed depots in qatest branch