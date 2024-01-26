《龙之谷》现已正式登陆蒸汽平台！

各位亲爱的谷迷：

《龙之谷》已于今日（1月26日）11:00正式登陆蒸汽平台，大家可通过盛趣官方客户端、Steam客户端和蒸汽平台客户端进入新服：蒸汽大区——龙腾四海。

新服专属福利>>>

祝谷迷们在新服冒险愉快！

新服常见问题解答：

Q：蒸汽大区预约奖励怎么领取？

A：新服已在昨日（1月25日）随版本更新开放，预约奖励已发放至全服玩家的账号保管箱内，该奖励需达到99级的角色方可领取，如账号下有多个99级角色，可选择其中一个角色领取。

官网预约活动>>>

Q：蒸汽平台、Steam的账号可以绑定盛趣游戏通行证吗？

A：不可以。蒸汽平台及Steam账号与盛趣游戏通行证不可绑定且账号资产不互通。

Q：蒸汽平台、Steam平台玩家需要实名认证吗？

A：需要。《龙之谷》严格遵守相关法律法规，对所有账号进行实名制认证，未成年账号将依法纳入防沉迷管理。

Q：蒸汽平台、Steam平台如何进行游戏内购买和充值？

A：玩家可通过游戏商城内，右下角的三个按钮进行点券充值、兑换的操作。

Q：我的PC设备已经有Steam或蒸汽平台了，还需要下载另外的平台吗？

A：不需要。《龙之谷》同时登陆蒸汽平台和Steam，玩家们可自行选择其一进入“蒸汽大区”。

Q:“蒸汽大区”可以看到不同渠道的玩家、朋友吗？

A：可以。通过盛趣官方客户端、蒸汽平台和Steam进入“蒸汽大区”的玩家可以互相看到对方。

Q：可以使用盛趣游戏通行证登录蒸汽平台或Steam吗？

A：不可以。盛趣游戏通行证只可以通过盛趣官方客户端进入游戏。

Q:“蒸汽大区”和现在原有区服是互通的吗？

A：不互通。“蒸汽大区”是全新的大区。

Q：在25号后登录并预约也能获得奖励吗?

A：1月25日新服开放后，预约奖励将发放至全服所有玩家的账号保管箱内，无需再额外进行预约，玩家只需在2月25日23:59活动截止前，在游戏内升至99级即可领取预约奖励。