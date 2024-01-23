新增-队伍经验分配 新增-队伍行事风格设置

1、大幅降低了高等级人物的薪资需求

2、新增队伍分配经验机制--现在队伍在战斗/完成运镖任务后的经验仅会自动分配一半了，保留一半经验可用于队伍经验分配，在队伍界面点击人物后，在人物经验后面的+号点击即可分配经验（按住Ctrl每次分配5000，Shift每次分配10000）；

现在练级更容易更方便了

3、新增队伍行事模式，现在可在队伍面板选择队伍行事风格了，

低调行事-队伍会按眼力加成扣减遇怪几率

高调行事-队伍的遇怪几率固定为35%。

现在不怕眼力过高遇不到怪了

4、重做了事件的数据结构，现在可能会出现已触发过的支线再次触发的bug，若出现错误直接关闭已触发的支线即可。（新档应该不存在这个问题）

5、现在6级以上词条会显示为金色了

6、现在可以自行打造出5J装备了。在工坊升级到5J之后可以打造出5级装备。

7、现在交互时禁止了时间流动，不会再出现交互时流动时间导致的恶性bug了

8、限定了装备词条初始等级最高为8

9、现在剿灭山寨后有一定概率出现第三环任务了。

10、重置门派弟子等级，现在门派弟子等级修改为20（弟子） 27（精英） 35 （长老）级。

11、修改山贼，现在贼寇头头到门派弟子的阶段，新增一个地敌人(江湖败类 16级上下)

12、修改先天剑宗弟子（精英）等级为50级，先天剑宗弟子（核心）等级为65级