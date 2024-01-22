2024年1月22日版本更新说明

各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。本次更新对游戏进行了大幅度的调整，旧存档应该不能读取和使用，请各位主公谅解。

创造模块

●接入了创意工坊系统（今天版本暂不开放）

君主模块

●新增太守、县令事务委任

●派遣任免了城市官员后，可以设置委任他们建造、征兵、探索等事务的自动序列和优先度

技术模块

●研究技术不再需要技术点，移除技术点属性，只需要派遣武将研究

●所有科技调整了研究所需时间

外交模块

●新增了贸易协议功能

●派遣武将跟临近的非交战势力签订特产贸易协定获得特产使用权和金钱贸易收益

城镇模块

●城市界面移除了技术力显示

●城市建筑中工曹移除了技术力参数

●城市建筑中移除了技工坊建筑物

●优化了城镇界面显示

武将模块

●补充了关押俘虏时的语音

●修改了100名武将的分配特性

●群雄特性名修改为诸侯

军团模块

●军团界面可以手动设置军团长了，点击武将头像，之后版本增加选择弹框

●修复了城市被围，运输队无法进城导致的卡主错误

战斗模块

●修复了因为暂停命令导致的战斗报错

●所有战法修改为自动释放机制，后续将替换和修改所有武将旧战法

优化和修复

●修复了某些武将出仕年纪的问题

●修复了历史藏馆中标签显示错行的问题

●修复了探索宝物获得时的弹框显示不全

●修复了编辑武将后，战场内模型消失的问题

●运输求援界面改成默认不选中

●修改了初始任务完成的样式

●优化了特性显示框里的武将头像

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创造三国志工作室