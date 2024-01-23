首批处理的PVP刷分账户

首批PVP刷分账户已处理
为维护公平竞技环境，我们已对首批检测到的PVP刷分账户进行了处理。请玩家共同维护游戏秩序，拒绝不正当行为。
若您发现任何问题或疑虑，请通过客服邮件进行反馈 huoyanzhengcheng@gmail.com
账户如下：
感谢您的支持与合作！
主动的席梦娜
烽烟再起
花花
烽烟再起017
烽烟的狗粮
烽烟再起184
烽烟的狗
月光高黛
龙翼伊丽莎
小狗董老师
灯小狗
WAJI
血眼伊娃
赤红迪得莉
光誓伊琳
府韵
强势的胡达
怒焰娜奥蒂
灭龙爸爸
灭龙他的爷爷
语风罗瑞亚
血瓣派翠西
碎玉关德琳
恒定者露丝
烽烟再起001
烽烟再起002
烽烟再起003
烽烟再起004
浮云的爸爸
煎饼侠
破晓梅芬
邪使加诺斯
魅惑艾文娜
狂野的艾西
悲伤的珍妮
水之纹艾丽
雪棘贾桂琳
霞云安吉
霜月艾尔娜
暗纹塞兰娜
义咏乔伊
爱酒的海柔尔
磐石碧翠丝
霜月海莉
天选者吉蒂
白霜艾伦
风怒娇拉汀
永冻朱丽安
猎豹古丽娅
迷失者多明尼
仲裁者阿洛伊
火拳米拉
血誓奥菲亚
悲伤的派翠
守护者蒂西雅
刺心者卡蕾娜
幸运的伊娃
薄雾妮可丝
灰烬艾谱莉
预言者卡珊
金翼安娜
灰烬艾尔默
碎魂者麦琳
勋爵莎莉
破云拉弥斯
复仇者苏菲
梦眠奥蕾塞
聪慧的菲伦丝
黑化的丽莲
断钢洛莉
灵翼艾薇
凝血嘉里拉
薄雾朱莉
歼灭者海伦娜
林之歌柏琳娜
燃灰艾米丽
净罪戴丝拉
织影者梦娜
圆月克莉斯
磨石艾瑞丽
喷火者海伦娜
晨曦碧翠丝
荣耀的莉丝汀
白须乔基
放逐黛比
怒斩阿曼达
神誓希拉瑞
火之纹玛莲
临风特丽莎
玄冰薇兰亚
执行者瓦妮莎
天籁利比亚
铁纹克莱拉
缚誓者艾达
净罪多拉
焰纹席瑞娜
魅惑者伊芙琳
哨兵贾桂琳
纯焰温蒂
浴火芬妮
虔诚的梅纳德
狂野的莉莉丝
恐惧萨蕾妮
风灵贝琳达
蚀铜斯坦丽
绝离伊芳婷
漫步者艾丽
传讯者詹妮
暗夜达妮娅
地之纹瓦丝琪
曼舞罗拉
银发的希思黎
男爵李莉斯
魔火罗丝
焰红丽诺
风灵露玛丽
寒风罗西
悠闲的桑林
碎云布丽姬
碎脊伊安
钥石莉莉
灼熱德兰妮
月焰汉娜
圣歌艾丝特
暗月艾丽
袭击者莉斯拉
流沙拉克丝
电肘胡尔达
炼狱火内丽
纯焰莱列娜
魅惑者布兰琪
优雅的罗伊纳
真诚的伊娃
烈焰昆蒂娜
滨螺德兰妮
河风多琳娜
铁怒达娜
爆焰塞拉菲
荣耀的艾文娜
喧刺蒂妮
狼牙罗伦丝
灵弦多拉
焕光昆娜
勇敢的席拉
明翼蒂雯
陨星索非亚
邪使莉蒂亚
光誓佛洛拉
霞云玛瑞尔
圣火佩拉娜
凛风丹尼丝
咏歌安东琳
天籁朱丽亚
金眼者桑林
液冰蒂娜
暴风莉莉斯
永远的南茜
不朽安娜亚
落雪洛莉塔
龙火卡洛琳
羽叶费怡
燃水米娜
喷火者罗瑞亚
北地菲丽拉
疾风狼卡蕾
黄蜂潼恩
血翼南茜
紫萤何蒙莎
燃水梅拉朵
冬崖琳达
金棘艾伦
潮汐德尔雅
海洋阿蜜莉
展翼妮薩拉
寒风尼娅
黑焰艾达
碎羽蜜拉儿
黑焰奥菲
大胆的欧乐
纯焰朱迪
鹰纹珀薇安
星雨芝妮雅
尘封泰恩娜
林之歌迪莉
怒焰佩妮
绝离凯特
恒定者希尔达
大胆的塞里菲
银发的莎碧娜
蜃景朱迪亚
食魂者兰尼亚
月蚀拉克丝
幸运的蒂娜
怒斩罗伦
血牙达娜
汲魂者伊尔玛
守风珊德拉
守护者爱玛
公爵美狄亚
苦涩的奥菲亚
海洋明妮拉
复仇者伊妮德
魅影瓦丝琪
羽叶派翠西
天月阿芙拉
咆哮的耳舒拉
纯白的艾米
雾霭奥蕾塞
毁灭者罗温
铁纹萝拉
海啸费滋
月怒蒂凡尼
火锤艾丝特
圣歌爱琳
金眉兰德拉
暮光洛莉塔
灼烧者卡琳娜
临风海莉
明翼乔基
惩罚者蓝瑟亚
梦魇菲蕾亚
鹰纹杰西嘉
磐石杜达拉
金发的斯坦丽
魅惑者蕾娜塔
纯焰伊俄卡
影翼克希亚
野火瓦妮莎
风怒艾斯林
雷云仙蒂
湮灭索拉
汲魂者柏莎
执行者蜜拉儿
爱酒的丝特勒
水玉伊娃
黄蜂丹尼儿
曲金佩妮
坚冰瓦勒莉
食火者艾德娜
残月玛瑞
雾化者碧莉
血红雷妮亚
苦涩的赛琳娜
正经的高黛
安静的玛希
崩石泰恩娜
雪之纹比尤莱
迷失者维奈拉
圆月罗伦
远山蒂芙妮
幽冥黛咪
明亮的苏菲
堕落的雷达娅
霜语利比亚
幽冥旺妲
霜语伊莉莎
灰骨蜜妮安
漫步者伊菲儿
噬光者黛丝
怒斩维多亚
热血的艾薇
灼熱艾丝翠
轻歌佩依蒙
影步珀莉
蓝阳希娅
南风娜塔丽
落雪詹妮弗
星座多拉妮
喷焰兰尼亚
守风加布莉
燃冰莫妮卡
狂怒者菲丽拉
坚强的莱尔
腐蚀者伊塞尔
正经的蜜拉儿
灼烧者德莉亚
安静的伊琳
灼光伊达
月刃希拉瑞
龙喉海伦
薄雾苏菲
邪纹韦琳娜
星火伊俄卡
红玉露玛丽
怒焰加布莉
啸棍凯伊
忧愁的潘妮
伏击者温妮
轰石雷达娅
破甲麦格
审判者玛西亚
星月伊蕊莎
霸主爱葛莎
星火波莉
辐光塔沃
游荡者璐娜
忠诚的欧罗
无措的蒂西雅
魔仆艾玛
银发的沃德拉
魔仆泰蜜
赤红迪欧
堕落的阿蜜莉
绝热艾咪
火拳塔布琳
雪之纹温妮拉
暴风伊莉
文艺的比尤莱
灵弦格兰雯
陨星希尔达
雾化者卡蕾
热血的黛咪
噬火金百莉
余烬雪拉
寒水汉娜
金闪闪苏西
破晓迪得莉
碎脊黛安
寂林琳娜
勋爵艾尔玟
火之纹布蓝达
云石欧仁
暴风希伯来
浮云汪汪汪
风之翼柏莎
无惧者斯坦丝
血拳比莉
怒浪泰瑞莎
唤风杰希尔
怒斩朱蒂斯
荣耀的莉拉
亮刃提斯比
炽炎蒙丽莎
迷乱蔻妮
剃刀希伯来
地怒者史黛丝
灰烬索拉纳
星光马琳
烟熏珀莉
盲星维拉妮
食火者玛尔
猎豹雷达娅
新月爱得莱
魅惑休伊灵
渊博娜嘉拉
夺灵者娜娥迷
霸主哈莉特
背负者罗伊纳
狩猎的塞里菲
金度拉莉丝
预言者素芬尼
谦虚的婕妮雅
血链佛洛拉
冬寒梅蜜
铁钻爱丽丝
龙翼莱尔
凝月维拉妮
磨魂者娜提雅
影翼菲丽丝
守风波西
焰须杜达拉
翡翠奥菲
烽焰贝蒂
迅影安琪拉
漫步者梅莉
鞭笞者梦娜
云霄佩尔
迅影潘蜜拉
苍穹布莱兹
烽焰索非亚
暴风璐易丝
寒风伊安
爱酒的希拉莉
怒阳奥菲亚
枯羽海莉
影月爱莉丝
黄蜂洛费怡
悠闲的蒂西雅
薄雾伊瑟拉
无畏黛伦丝
黑须艾蜜莉
疾逝玛蒂
梦游的布莱妮
光耀朱迪
钥石泰丝
新月雪丽
月怒索非亚
男爵海莉
黑炎玛索
海浪爱丽丝
银月罗伦丝
怒斩克希亚
曲金莱尔
霞云卡艾莉
星月希伯来
漫步者萨蕾妮
夺灵者塞拉菲
呼啸者姬儿
弧炎克莉多
怒浪维琪
河北彩花
河北彩花002
河北彩花001
PearlHeart
踏雪无痕
润物无声
盗圣
盗仙
盗1
盗2
盗3
盗5
盗6
盗7
盗8
盗4
1
2
4
5
Changed files in this update