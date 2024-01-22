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北斗将星录 update for 22 January 2024

1月22日全局卡池技术性调整▲

Share · View all patches · Build 13234913 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

◆本次更新后全局卡池抽取策略调整如下：
1.全局卡池抽取时将优先配给角色，假设池内r级角色10人，已经获得1人，之后抽出r级将优先获取之前未抽出的9名r级角色中的一人。
2.在r级角色抽尽的情况下会保底升阶（sr级），然后依据规则⑴进行抽取。
3.在升阶保底后依旧没有未获得角色的情况下开始配发卡池宝箱。
4.先前实施的金色角色直接兑换机制依旧生效。
4.可以预见，在本次更新后卡池宝箱的综合出率会下降，尤其是卡池内未抽出角色较多的时候，请注意相关变化。

Changed files in this update

Depot 1554681 Depot 1554681
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