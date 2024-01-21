1、开放五个山寨，可进攻（进攻后，每隔4个月刷新1次），可缴获大量道具和大量城镇好感.(刚开放的难免会有bug，若遇见恶性bug，不去即可，等待明日修复。)

2、新手指引任务新增5环任务，现在会指引玩家一直到招募黄道婆为止了。

3、修复支持鼠标滑轮后，流程面板点击后无法直接进入建筑界面或队伍界面的bug

4、修复一个bug，该bug导致获得特殊NPC后再保存时由于无法连接Steam无法完成成就导致的游戏崩溃。

5、现在除了特殊敌人外，普通门派弟子与贼寇以黑影显示了。

6、修复胎神归一没有正确回复真气而是回复精气的bug

7、新增-按住（左侧）Shift键改变人员工资时，人员工资变化为1000，若不按住，则为100；

8、新增随机事件-游方道人

9、新增白冷霜和澹台红翎后续支线，现在招募后可能会收到1次强大的敌人伏击。（老档一样有效）

10、新增12本功法全新功法

11、新增技艺类心得书籍，

12、修复了时间面板再某种情况下文字会发生重叠的bug。

13、更改算法，大幅降低敌人移动判定的间隔，现在敌人的行动应该比以前流畅且要快上一倍了。战斗速度更快乐。

14、现在在游戏中按下F12时，可以呼出设置面板了，现在因分辨率问题无法呼出设置面板的玩家可以使用F12呼出设置面板，调整适合的分辨率。;

15、应玩家要求，将不重要的敌人全部更换为黑影（五大寇和普通弟子现在全部都是黑影了）