Witajcie wszystkie osoby!

Ta wersja wprowadza kilka zmian. Nie jest kompatybilna z wcześniejszymi zapisami gry. Jeśli chcesz kontynuować zapisy, musisz wrócić do poprzednich wersji.

Teraz możesz podejmować akcje i przypisywać działania podczas wydarzeń, z kilkoma wyjątkami.

Gra jest teraz lepiej zrównoważona, a osiągnięcie ponad 50% głosów jest trochę łatwiejsze.

Liczba kandydatów została zmniejszona z 14 do 8.

Osiągnięcia zdobywa się za wszystkie możliwe zwycięstwa. Nowe osiągnięcie (Zwycięstwo przytłaczające) zdobywa się tylko przy najlepszym możliwym zwycięstwie.

Kilka poprawek tekstów i naprawa błędów.

Prosimy o zgłaszanie wszelkich błędów czy też problemów. Dziękujemy!

Hello everyone!

This version introduces a few changes. It is not compatible with old saves. You'll have to go back to the old versions if you want to continue with them.

It is now possible to take actions and perform activities during events, with some exceptions.

The game is better balanced and achieving more than 50% of votes is a little easier.

The number of candidates has been reduced from 14 to 8.

Achievements are won with all possible victories. A new success (Landslide victory) can only be won with the best possible victory.

A few text and bug corrections.

Please report any bugs or errors.