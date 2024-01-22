【赛季模式】Ver. 0122 Updata 更新内容

服务器兹定于2024年1月22日(周一）14:50开始维护更新，本次更新预计60-120分钟。更新前30分钟和更新期间游戏将无法登录，请大家在更新结束之后再进行游戏，给您带来的不便敬请谅解。
活动情报：
* 1、开放渔村内的教头武备箱与江湖群侠谱升级功能，可以进入渔村点击右下角的建筑按钮消耗崇祯通宝进行升级、升级后可以在传承时选择更多的驻客与装备进入渔村；
- 2、开放赛季内崇祯通宝使用功能，在客栈库房内右键崇祯通宝道具可以进行使用、使用后将转化为等量的渔村崇祯通宝（渔村内建筑升级消耗用）（赛季结束后未使用的崇祯通宝将自动转化）。
常规优化：
* 1、增加六道限定皮肤-教主魍魉待机特效；
- 2、增加六道限定皮肤-盲僧玄灭灵体待机特效。
缺陷修复：
* 1、修复武当药理在六道试炼关卡中对天王保命丸加成失效的问题；
- 2、修复武当疯魔道长精魄使用一次内功会触发2次恢复效果的问题；
- 3、修复黑沙堡小头目血玉减伤效果错误的问题；
- 4、修复茶肆内乞讨点无法乞讨的问题；
- 5、修复疯魔道人血玉无效的问题；
- 6、修复悟性超过70后，六道试炼中武当同门效果两仪阵不触发的问题；
- 7、修复背信的叫花子精魄无效的问题；
- 8、修复轮回梦魇马笛【六道限定】无法使用的问题；
- 9、修复骰神披风无法在楼兰市集摆摊上架的问题。
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