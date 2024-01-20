1、现在大部分列表支持鼠标滑轮滚动了（也可以用鼠标按住拖动）
2、现在城镇与山贼的好感度会直接显示数值了，在于城镇或山贼交互时，交互界面右上角爱心桃处右侧会以显示具体好感度数值了。
3、修复野枭寨，灵蛇肉售价仅为正常售价的十分之一的bug。
4、修复在某些分辨率时鼠标会微量右偏的bug。
5、修复在某种情况下，使用1360*768分辨率时会时UI失效的bug。
6、修复了战斗时不行动，人物行动格会保持高亮的bug。
7、修复挑战剑圣时，人物负血量不会死亡的bug
8、修改黄道婆立绘为新立绘
镖行天下 update for 20 January 2024
好感度显示，列表支持鼠标滑轮
1、现在大部分列表支持鼠标滑轮滚动了（也可以用鼠标按住拖动）
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