 Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×

镖行天下 update for 20 January 2024

好感度显示，列表支持鼠标滑轮

Share · View all patches · Build 13226380 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

1、现在大部分列表支持鼠标滑轮滚动了（也可以用鼠标按住拖动）
2、现在城镇与山贼的好感度会直接显示数值了，在于城镇或山贼交互时，交互界面右上角爱心桃处右侧会以显示具体好感度数值了。
3、修复野枭寨，灵蛇肉售价仅为正常售价的十分之一的bug。
4、修复在某些分辨率时鼠标会微量右偏的bug。
5、修复在某种情况下，使用1360*768分辨率时会时UI失效的bug。
6、修复了战斗时不行动，人物行动格会保持高亮的bug。
7、修复挑战剑圣时，人物负血量不会死亡的bug
8、修改黄道婆立绘为新立绘

Changed files in this update

Depot 2743651 Depot 2743651
  • Loading history…
SteamDB has been running ad-free since 2012.
Donate or contribute.
Open link