2024年1月19日版本更新说明
各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。本次更新对游戏进行了大幅度的调整，旧存档应该不能读取和使用，请各位主公谅解。
创造模块
●自定义头像最大支持5000张
●修复了自建势力最大70个后的报错，最大140个
●修复了自创武将生卒年编辑时，右侧数字输入框点击操作的错误
武将模块
●武将TIPS界面增加了显示武将特性
●新战法开始修改：已修改曹操、诸葛亮、周瑜
城镇模块
●城市界面会正确显示太守/县令的特性
军团模块
●军团界面会正确显示军团类特性
●修复了一支部队处于强行军状态下，指令已经给到了占领城市（该城市无主）会下回合卡主的问题
战斗模块
●敌人部队的射程显示修改为红色
●优化了视野外敌人军团的UI显示
●底层优化：战斗暂停后可以进行预操作指令
●编组UI和头像UI修复了对齐
优化和修复
●修复了特性数值导致游戏可能卡住的问题
●优化了修改任务界面，增加任务和对话
●登庸人才同时支持选城市
●修复了任务系统的大量问题
官方QQ1群：767611702（满）
官方QQ2群：721773813
创造三国志工作室
Changed files in this update