0.1.2.4版本更新内容：

【新增功能】

1.新增了随机NPC执行事件持续时间和冷却时间的限制，使同一件事情不会在短时间内反复发生。

2.新增了功能：现在在远处点击NPC，待玩家抵达对应可交互位置后，会自动弹出对话。

3.当前新建角色界面的资质初始值都固定为“1”，新增了帮助按钮，且新版的新建角色允许锁定2项资质，被锁定的资质不会被随机功能所改变。

4.当前版本剧情npc需完成其全部任务后才会接入开放世界，此处理后的剧情NPC的行为逻辑与表现将更为合理。

5.现版本中，随机NPC将具所习的武学的全部主动招式，但掉落的秘籍等物仍为残章。

【BUG修正】

1.修复了敌方被浮空攻击时，使用沧海观澜刀法 技能攻击敌方时会出现短暂的跳起的现象。

2.修复了行囊界面丢弃物品，使用整理按钮后道具仍出现在背包中的问题。

3.修复了扇法技能的buff持续显示的错误。

4.修复了新版交情系统内的占位交互物仍然显示的问题。

5.修复了新版交情系统内出现的错误数值问题。

6.修复了Lips中，出现错误配置的提示警告的问题。

7.寒潭内部的提示词，轻功键（默认F）的指向修复正确了。

8.修复了河图洛书界面的悟性值没有及时刷新的问题。

9.修复了大地图的buffer的显示错误。

10.修复了经脉界面点Esc询问弹出不消失的问题。

11.修复了读档之后还可以继续读档的问题。

12.修复了使用轻功时部分对话会卡死的问题。

13.修复了拔刀术的技能3，现在释放此技能时，玩家角色会正确转身了。

14.修复了心决装载时的一个显示错误。

15.修复了置空交互物无法点击的问题。

【性能调优】

1.战斗中同时攻击玩家的NPC的数量调整为：简单2人 普通3人 困难4人 极难5人。

1.微调了酒馆中坐下的NPC的[名字]，[气泡]，[光圈]设定，现在其观感更为舒适合理。

2.微调了废除武学，废除穴位的提示词。

3.使用异处理屏蔽，解决了新版交情系统不稳定的问题。

4.新版交情系统进行了加固处理，以适应多种复杂情况下的条件判定。

5.当前在加载NPC时，将自动检查是否存在坐标异常NPC。

6.更新了酒馆内部地图的spine资源，使其更加高清化。

7.设置界面进行了微调，当前更加清晰实用。

8.玩家角色在酒铺坐下时，影子的位置额外处理对齐。

9.当前青萍村的某个木桶内藏有三支糖人，以弥补糖人张离开后无法完成青龙会相关任务的遗憾。