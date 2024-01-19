各位越境者，大家好
经过长时间的测试与完善，我们十分兴奋的宣布，存档系统正式上线了！
每当各位进入新的房间时，系统便会自动存档，新版本的主界面也新增了“继续游戏”选项。
除了存档系统以外，每个大关卡都新增了独特精英房间供越境者挑战
新增了新的BOSS“混沌”，作为《海山》的最终BOSS，目前还只是初版，我们正不断的对其进行优化调整
其他更新依旧是进行优化以及bug的修复，具体内容如下：
新增内容
- 新增存档系统
- 新增精英房间
- 新增效果，气运会对暴击几率进行加成，并且当气运过高时有几率造成双重暴击。
- 新增五行大道相生相克效果。
- 新增最终BOSS（测试版）
优化更新
- 优化游戏卡顿问题
- 优化游戏数值
- 优化场景效果
- 修复无尽关卡无法继续前行的bug
- 修复炼化词条显示出错的bug
- 修复在藏书阁进入地牢的交互会卡死的bug
- 修复返回菜单会卡死的bug
- 修复【青木符】和【龙魂护符】在护盾流无效的bug
- 修复【山玛瑙】不会被守护触发的bug
- 修复【雷之大道】会把增益加给怪物的bug
- 修复金灵气会被水之大道延长持续时间的bug
- 修复【青龙乙木阵】回血算作命中自己并且能触发额外伤害的bug
- 修复了【滴血重生】和【不死不灭】会无限复活的bug
- 修复【引魂诀】只生效了一半的bug
- 修复神话难度没有【渡劫】境界的bug
其他调整
- 【滴血重生】复活后降低的生命值从20%提升至50%
- 【镜花水月阵】【醉酒之道】从招式中移除
- 【烈火焚身】同时归属于【土之大道】，新增效果每1%额外的火焰伤害提高0.15%防御
- 【不灭金身】归属于【土之大道】，效果增强并且一半效果改为防御力增幅
- 【九幽封天式】从【土之大道】移除
- 【大地之势】归属于【金之大道】，并且伤害新增攻击力计算比例
- 【天绝剑意】【震霄分光剑】【青龙乙木阵】归属于【水之大道】，并且会根据增益数量计算伤害。
- 【血浪滔天】归属于【木之大道】，并且会根据当前生命值造成额外伤害。
- 【灵魂大道】新增效果，命中时将获得一定残魄，并且残魄达到一定数量时，额外提高伤害。
- 【引魂诀】获得固定残魄效果降低，并且新增残魄获取效率提高10%
- 【噬命夺魄斩】伤害提高，并且新增命中一名敌人获得5残魄
- 【万魂千引】的灵魂之力叠加上限固定为100层，但是效果极大幅度提高，每一层提高0.5%残魄获取效率和2%技能伤害。
- 【魔道灭魂阵】被动效果修改为残魄获取效率提高30%，并且基础伤害提高
- 调整了包括境界法宝武器上的一部分内容
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