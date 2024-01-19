各位越境者，大家好

经过长时间的测试与完善，我们十分兴奋的宣布，存档系统正式上线了！

每当各位进入新的房间时，系统便会自动存档，新版本的主界面也新增了“继续游戏”选项。

除了存档系统以外，每个大关卡都新增了独特精英房间供越境者挑战

新增了新的BOSS“混沌”，作为《海山》的最终BOSS，目前还只是初版，我们正不断的对其进行优化调整

其他更新依旧是进行优化以及bug的修复，具体内容如下：

新增内容

新增存档系统

新增精英房间

新增效果，气运会对暴击几率进行加成，并且当气运过高时有几率造成双重暴击。

新增五行大道相生相克效果。

新增最终BOSS（测试版）

优化更新

优化游戏卡顿问题

优化游戏数值

优化场景效果

修复无尽关卡无法继续前行的bug

修复炼化词条显示出错的bug

修复在藏书阁进入地牢的交互会卡死的bug

修复返回菜单会卡死的bug

修复【青木符】和【龙魂护符】在护盾流无效的bug

修复【山玛瑙】不会被守护触发的bug

修复【雷之大道】会把增益加给怪物的bug

修复金灵气会被水之大道延长持续时间的bug

修复【青龙乙木阵】回血算作命中自己并且能触发额外伤害的bug

修复了【滴血重生】和【不死不灭】会无限复活的bug

修复【引魂诀】只生效了一半的bug

修复神话难度没有【渡劫】境界的bug

其他调整