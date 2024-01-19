《雪境公园》1月20日停服维护公告

尊敬的院长：

为了给院长带来更好的游戏体验，后勤科计划将于1月20日9：00对服务器停服维护，预计维护时长1小时。

停服维护期间，福利院将暂时关闭部分区域，以便检修稳定锚。还请您提前安排事务日程，避免造成不必要的异常波动。

在检修完成后，福利院将再次开启，届时更新补给也将派发至您办公室的邮箱。

感谢您的理解与配合。

【维护时间】

2024年1月20日9:00-1月20日10:00

【更新内容】

一、功能新增与优化：

1、新增第二章【规则】，现已先行开放2-0【异常】，院长需要完成第一章全部主线关卡后解锁，欢迎院长在版本更新后提出试玩反馈，后续关卡将陆续解锁。

2、深遣调查部分功能界面迭代，「绝缄篝火」及「收纳箱」的操作优化。

3、战斗场景新增「无边臆境」，现已在部分战斗中出现。

4、「优」已在商城中下架，院长可以在新人七日任务中获取。

二、问题修复：

1、修复了“新手引导有概率在抽卡环节卡住无法继续”的问题。

2、修复了“当「运月续息III」选择目标为「欢迎者-优」时，没有召唤同名从属”的问题。

3、修复了“「若稳定锚-绊」自定义技能「人工造物」生效后，后续入场从属未被施加「稳定」”的问题。

4、修复了“新手引导及商城部分文本用词错误”的问题。

5、修复了“分支二「IH-2」；领袖配置「穿刺」时，敌方从属每次上阵都会播放错误特效”的问题。

6、修复了“支线任务进度会错误计入主线任务进度中”的问题。

7、修复了“部分遗物在从属状态中缺少文本描述”的问题。

以及其他若干功能及技能效果的问题修复。