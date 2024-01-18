1、取消了终局后结束游戏，现在打完结局可以继续游玩游戏了。现在可以一次性完成多个结局了。
更改终局设定，现在第十一年的时候仍会出现终局，可选择不开启终局，可在终局触发后的任意时间自行选择开始终局，不必担心收到时间限制。在打完终局、飞升结局、天魔结局后，可继续游戏。
2、现在打完飞升结局后继续游戏，剑圣可以重复挑战了，每次挑战剑圣时的剑圣的功力会逐步增强。
3、修复了各个终局决战后不会掉落物品的bug
4、新增快速战斗，当镖队平均等级高于敌人一定等级时，可使用快速战斗（直接跳过战斗，可获得经验，声望，金钱，不会获得道具），现在可减少高等级队伍不必要的战斗了。
5、新增新手指引任务，现在新玩家进入游戏，若开启新手指引，不仅会获得2套基础装备帮助过度前期，还将新增一块新手指引任务，帮助玩家熟悉前期操作。完成指引后镖局获得200全材料奖励
镖行天下 update for 18 January 2024
新增快速战斗 取消十年限制
1、取消了终局后结束游戏，现在打完结局可以继续游玩游戏了。现在可以一次性完成多个结局了。
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