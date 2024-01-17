2024年1月17日版本更新说明

各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。本次更新对游戏进行了大幅度的调整，旧存档应该不能读取和使用，请各位主公谅解。

创造模块

●编辑武将特性和战法新增了拖动条

●调整了编辑模式下显示武将名的问题

●剧本内可以编辑武将的兵种适性了

宝物模块

●重新划分了宝物的出生城市（探索城）

势力模块

●地图主界面现在会显示势力所获得的特产合集

●选择剧本时候会正确显示初始技术点了

●修复了所有势力旗帜首汉字的显示，支持所有汉字

武将模块

●修复了自守特性描述的错误

战斗模块

●修复了部分导致战斗会卡住的问题

●修复了部分动作卡住的问题

●改进镜头地面抖动的问题

●摄像机lookat 0 不变化的问题优化

●调整了鼠标和QE旋转的镜头参数

●选中部队现在不会显示视野框

●鼠标指针到部队会显示视野框，视野会增加到2种类型，之后更新

●AI会正常的进行视野索敌了

优化和修复

●修复了资料中，改变势力的排序方式，但前面的势力标志没有变化的问题

●更换了游戏的安装图标

●重新优化了显示势力名的图片

●游戏中资料显示新增了拖动条

●修复了关押武将后的文本显示错误

●修复了俘虏武将调度后显示错误

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