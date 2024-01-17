《古剑奇谭网络版 海外版》玉轮铃音版本资料片【帝首熠兮】更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2024年1月18日5:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。

在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次维护更新内容如下：

一、商城更新：

通宝商城上新

1.【天衣·逍遥五岳】永久上架通宝商城

【天衣·逍遥五岳】，附赠专属传送特效【龙游苍冥】，账号下同体型共享。

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2.同款红发【天衣·烈霞共我】限时上架通宝商城

限时上架时间：2024.01.18更新维护后-2024.02.01维护前

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3.【礼包·龙吟八荒】-武器外观主题礼包上架

主题礼包包含全新特效武器外观【无相·八荒一叹】、【步影·龙旂烈光】、【步影·龙吟苏息】以及动态头衔“龙吟八荒”！

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4.壬寅冬款·龙吟系列妆容上架

壬寅冬款·龙吟系列妆容，含眼瞳【决眦】【青昽】、眼妆【海月生】【曳残红】、眉型【分海】【傲翔】、面纹【玉帘泉】【陇上泉】【火珠炎】【百丈潭】。

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新一季充消节令卡

全新主题节开启！

活动开启后，完成相关任务可获取惜时令，满足条件可领取尘晶、照影·兔盏盏。

新一季节令卡

购买节令卡解锁高级奖励！激活即可领取头像奖励，并获得下一季节令卡折扣券！

累计充消享好礼！

充消计算时间：2024年1月18日06:00-2024年3月14日05:59

奖励领取时间：2024年1月18日06:00-2024年3月14日05:59

累计消费600通宝可获：挂饰【禾采秋喧】。

累计消费1200通宝可获：挂饰【狐祈】。

累计消费1800通宝可获：挂饰【月拂秋林】。

累计消费2400通宝可获：挂饰【腾蛟】。

累计消费2880通宝可获：挂饰【待听梧桐】。

累计消费3660通宝可获：照影【龙遨遨】。

累计消费4680通宝可获：特效挂饰【有尾绥绥·雪】。

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二、斗法更新：

铭锋论剑

1、铭锋论剑赛季更迭为“剑决会”。玩家的战阶分、战旅分、战旅个人贡献重置为1000分，赛季战斗数据清零。

2、清空战阶榜、战旅榜

3、斗势境界重置为凭步清虚·一

【战十洲匣】【魁斗天晶】【章铭天晶】【灵思露】和【斗胜】【制敌】【晖晶泥】【灵晖晶】系列道具、将加上“琼台”后缀，对应产出处用新版道具进行了替换。

斗法装备强化等级、斗法灵器等级将清零。

1月18日不再进行斗势境界结算，并且斗势境界清零，斗法星蕴点数重置。

铭锋论剑的匹配分数在1月18日清零、赛季战斗记录清零、战旅分数和战斗记录排行榜清空。清空战旅榜，专精问道榜、战阶榜。

十洲剑试的匹配分数在1月18日清零。

清空pvp引导和任务。

战盟等级和个人战盟等级将清零。

铭锋剑绩、十洲剑绩主分支将进行替换，旧有十洲剑试主分支将变为自由分支【琼蝶坠】，旧有铭锋论剑主分支将变为自由分支【却尘嚣】，其分支进度按67%比例折算，已领取状态将继承。

斗法其他更新

【沙海夺珍】更新

个人可兑换奖励新增【灵台纳珍匣·剑决】【瑶玉集珍匣·剑决】，其中可获取的物品为【扶摇御兽】、【焦石】。

会长奖励更新为【晴海白虹】。

斗法成就更新

以下成就变更为荣耀成就，并且新增对应的剑决会赛季斗法成就：

崭露锋芒·琼台会

锋锐夺目·琼台会

青锋裁瀛寰·琼台会

以一当十·琼台会

万夫莫敌·琼台会

盛名动十洲·琼台会

剑决四海·铭锋论剑·琼台会

剑决六合·铭锋论剑·琼台会

剑决八荒·铭锋论剑·琼台会

剑决四海·十洲剑试·琼台会

剑决六合·十洲剑试·琼台会

剑决八荒·十洲剑试·琼台会

步履清虚揽舒光·琼台会

叱动风霆势无收·琼台会

明威震宇尘嚣尽·琼台会

一剑揭天破穹苍·琼台会

三、秘境更新：

“玉轮铃音·帝首熠兮”版本秘境开启：

五方胜境：

乱世之中悲声几何，各方都有不得不战的理由。昔年太昊、炎帝、少昊、颛顼四帝各自为战，终有轩辕黄帝通天下之志，一统神州四方。 如今，帝首剑效仿昔时，以帝剑台为神州，五名拔剑试炼优胜者仿五帝，将促使其拔剑之执念外化为这片幻境，作为这些拔剑者的决战场——也唯有如轩辕黄帝一般，在面对他人执念时，仍能坚定本心一往无前者，方能贯彻帝首剑主终结乱世之意志。 进入玉轮仙藏参与拔剑试炼的仙家弟子通过重重考验，终于登上了帝首剑的真正所在——帝剑台。根据帝首剑灵“兆君”设下的规则——在帝剑台上，不论身份过往，相逢即为对手——仙家弟子将途中所遇故人、敌手一一击败，证明了自己的实力，终于进入了这片决战场地。

五方胜境的【历程】、【普通】难度，以及对应区域的剧情线，侠义事件，将在2024年1月18日开服后开启，【困难】难度将在2024年1月25日中午12时开启，探寻神秘的秘境，挑战强大的敌人，在拔剑者的考验中胜出。全新的传奇等着各位仙家弟子书写。

“玉轮铃音·帝首熠兮”版本秘境预告：

礼剑四灵：

上古时代，人界出现了一位极其杰出的部族首领，善治八方，广纳民心，通天下之志，定天下之业，深得百姓推崇，史称轩辕黄帝。被他收服的四个部族首领太昊、炎帝、少昊、颛顼共称为四帝，虽有帝号加身，但仍然是黄帝的属臣，镇守神州大地东南西北四方。在黄帝晚年将伏羲赐下的帝首剑送入玉轮仙藏封存时，四帝亦按照自己部族图腾的形貌打造了四尊雕像，作为各自部族的象征一并送入玉轮仙藏，以示对帝首剑及轩辕黄帝的礼敬和尊崇。 数千年来，这四尊雕像在帝剑台上的造极峰入口处岿然挺立，辟邪恶，调阴阳，镇守东南西北四宫。上古的雕像在玉轮仙藏的充沛清气滋养下逐渐生出意识，平日里，它们是拱卫帝首剑的庄重礼器，而在拔剑者到来时，也会替帝首剑考验和筛选能登上造极峰的人。 前往玉轮仙藏的诸位拔剑者，守护天下的决心是否比上古时代诸位人族首领更甚，而自身所拥有的力量，又是否配得上昔年追随黄帝征战四方的宝剑？唯有通过四方雕像的考验，方有资格踏足供奉帝首剑的高台。

礼剑四灵的【历程】、【普通】难度，以及对应区域的剧情线，侠义事件，将在2024年1月25日开服后开启，【困难】难度将在2024年1月25日中午12时开启，探寻神秘的秘境，挑战强大的敌人，在拔剑者的考验中胜出。全新的传奇等着各位仙家弟子书写。

问鼎剑台：

自伏羲造玉轮仙藏伊始，帝剑台始终高悬云端，俯瞰一代又一代求取天帝宝物之人。他们带来的欲望、征伐在玉轮仙藏中掀起波涛翻涌，而层层浪潮褪去，真正有实力踏足帝剑台的却是凤毛麟角，更遑论登上那座阴阳两仪盘旋交错的造极峰，在峰顶亲见伏羲赐予人界之主的神器——帝首剑。你将带着无数修仙同道的决心与信念继续前行，阻止帝首剑落入惊蛰教之手。

问鼎剑台·上的【普通】难度，以及对应区域的剧情线，将在2024年2月01日中午12时开启，【体验】难度将在2024年2月04日中午12时开启；

问鼎剑台·下的【普通】难度，以及对应区域的剧情线，将在2024年2月15日中午12时开启，【体验】难度将在2024年2月18日中午12时开启

探寻神秘的秘境，挑战强大的敌人，完成帝首剑的试炼。全新的传奇等着各位仙家弟子书写。

四、通用更新：

问道修行版本目标内容更新。

记忆之匣排行榜将于更新维护后结算。

成就年鉴更新新版本“帝首熠兮”相关内容。

满级赠送“玉轮铃音”版本秘境相关星蕴经验

助战使等级调整为：初始等级550，最高等级595，同时集仙令进行对应替换。剑主奇谭中的集仙令·剑主等级提高为570，并且可以重新领取一次。

五、任务更新：

新增【玉轮仙藏】全新野外区域：太一天阶·隐阶、帝剑台、造极峰。

主线剧情开启：

【返璞归真】：通过太一天阶显阶的试炼后，你又在玉轮仙藏潜心修炼了一段时日。现下，已到再启隐阶之时……

通过【问道修行】接取主线二十二章帝首熠兮中第一节·返璞归真。

【剑台逐鹿】：来到帝剑台上，你要击败的不仅是奸邪诡诈的敌人，还有曾相伴相携的友人。

完成二十二章帝首熠兮中第一节任务后可通过【问道修行】接取主线二十二章帝首熠兮中第二节·剑台逐鹿。

【五方胜境】：经历帝剑台连番挑战，你成功得兆君首肯，来到了最后阶段的试炼——“五方胜境”。

完成二十二章帝首熠兮中第二节任务后可通过【问道修行】接取主线二十二章帝首熠兮中第三节·五方胜境。

列传【凤栖高楼】开放

【列传凤栖高楼·上】、【凤栖高楼·中】、【凤栖高楼·下】开放。

六、玩法更新：

济云万法更新：

新增“帝首熠兮”版本可以完成的任务、奖励。

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新增玩法【智勇石工】

石工们喜好佳酿，下工后常常呼朋唤友，畅饮一二。气氛热烈之际，常有年长石工，吹嘘自己勇夺玉台，大战督工，奔赴自由的经历，期间诸多惊心动魄，听来令人心生向往，若是好奇，不妨亲往体验一二。

玩法奖励：藏品·鼠友

维护期间给您带来的不便，敬请谅解。

祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2024年1月18日