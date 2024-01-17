《R2Beat：音速觉醒》2024年1月17日维护开服公告

亲爱的《R2Beat：音速觉醒》玩家：

1月17日服务器维护完毕，服务器已开启，可以正常进行游戏。

衷心感谢大家对我们的支持与关注！

《R2Beat：音速觉醒》官方网站：https://r2beat-cn.valofe.com/

本次维护内容为：

1、商城新服饰道具更新；

2、森林小镇更新：

下架内容：

菲菲皇冠发型

周董魔术套装

世爱禧&柝洱福套装

仙陵君套装

仙女喜套装

上架内容：

Kimi雪羽幻想套装

快乐节日套装

活力丝草 短辫 7/30天

时代潮男发型 7/30天

3、道具合成更新：

更新内容：

玩伴舞蹈卡-热舞派对

玩伴舞蹈卡-浓浓爱意

玩伴舞蹈卡-星光派对

活动时间：2024年1月17日（周三） ~ 2024年1月23日 23点59分（周二）截止（北京时间)；

4、部分已知问题修复，优化游戏体验。

其它问题及优化，我们也将持续处理，衷心感谢大家对我们的支持与关注！

维护补偿：金钥匙*3

开服后官方会在论坛、QQ群、贴吧提前发布公告告知版本更新内容与活动等游戏前瞻。

特别感谢长期以来持续向我们反馈各类问题和优化建议的各位玩家！

《R2Beat：音速觉醒》有你更精彩！

《R2Beat：音速觉醒》运营团队

2024年1月17日