《R2Beat：音速觉醒》2024年1月17日维护开服公告

亲爱的《R2Beat：音速觉醒》玩家：
1月17日服务器维护完毕，服务器已开启，可以正常进行游戏。
衷心感谢大家对我们的支持与关注！
《R2Beat：音速觉醒》官方网站：https://r2beat-cn.valofe.com/
本次维护内容为：
1、商城新服饰道具更新；
2、森林小镇更新：
下架内容：
菲菲皇冠发型
周董魔术套装
世爱禧&柝洱福套装
仙陵君套装
仙女喜套装
上架内容：
Kimi雪羽幻想套装
快乐节日套装
活力丝草 短辫 7/30天
时代潮男发型 7/30天
3、道具合成更新：
更新内容：
玩伴舞蹈卡-热舞派对
玩伴舞蹈卡-浓浓爱意
玩伴舞蹈卡-星光派对
活动时间：2024年1月17日（周三） ~ 2024年1月23日 23点59分（周二）截止（北京时间)；
4、部分已知问题修复，优化游戏体验。
其它问题及优化，我们也将持续处理，衷心感谢大家对我们的支持与关注！
维护补偿：金钥匙*3
开服后官方会在论坛、QQ群、贴吧提前发布公告告知版本更新内容与活动等游戏前瞻。
特别感谢长期以来持续向我们反馈各类问题和优化建议的各位玩家！
《R2Beat：音速觉醒》有你更精彩！
《R2Beat：音速觉醒》运营团队
2024年1月17日
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