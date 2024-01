Welcome to Season 8;

Better FPS performance.

Reduction in the cost of the Sawmill.

Added Minimap and interactive map "M".

Added Cycle of days.

Added new Metal chests.

Added double door and iron wall skin.

Added more HP to wooden buildings.

Wooden buildings do not need nails, except for stairs and texts.

Most firearms now deal damage to wooden structures.

Added Spawn of sniper ammo, grenade launcher and sniper weapon.

Prepare your defenses, season 8 has arrived.

PT:

Atualização:

Bem vindo a Season 8;

Melhor rendimento em FPS.

Redução do custo da Serraria.

Adicionado Minimapa e mapa interactivo "M".

Adicionado Ciclo de dias.

Adicionado novos baús de Metal.

Adicionado Skin de porta dupla e parede de ferro.

Adicionado mais Hp as construções de madeira.

Construções de madeira não precisam de pregos, excepto as escadas e textos.

A maioria de armas de fogo, agora dão dano a estruturas de madeira.

Adicionado Spawn de munição de sniper, de lança granadas e arma sniper.

Prepara as tuas defesas chegou a seson 8.