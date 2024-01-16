1、修复了招募镖师时所花费的薪资与预设不一致的bug
2、修复了镖师招聘、新建建筑、特产购买界面、黑市界面、资源面板、战斗结算面板，还是显示铜钱，没有正确显示银两的bug
3、修复了更换分辨率时，会导致游戏变模糊的bug。
4、修复镖队购买特产时，金钱显示仍为铜钱的bug
如果后续还有界面未正确显示银两，请告知我bug。
新手引导流程确实做的不好，各位海涵，需要流程教学的的可以去百度贴吧
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1、修复了招募镖师时所花费的薪资与预设不一致的bug
2、修复了镖师招聘、新建建筑、特产购买界面、黑市界面、资源面板、战斗结算面板，还是显示铜钱，没有正确显示银两的bug
3、修复了更换分辨率时，会导致游戏变模糊的bug。
4、修复镖队购买特产时，金钱显示仍为铜钱的bug
如果后续还有界面未正确显示银两，请告知我bug。
新手引导流程确实做的不好，各位海涵，需要流程教学的的可以去百度贴吧
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