2024年1月16日版本更新说明

各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。本次更新对游戏进行了大幅度的调整，旧存档应该不能读取和使用，请各位主公谅解。

创造模块

●自创剧本功能可以修改城市名和城市描述了

宝物模块

●重新划分了类型，现在分马匹、武器、书籍和名品四大类型

●重新制定了宝物的数量，现在最大为228件

●重新分配了宝物的数值和特性

●部分宝物存在描述不完整的情况，后续版本修复

势力模块

●地图主界面现在会显示势力所获得的特产合集

●选择剧本时候会正确显示初始技术点了

武将模块

●修复了杨凤的武将描述错误

●修复了存在两个师纂武将的错误

●修复了察举人才会消失的错误

●完善了200名名将的所有最终特性

●完善了200名名将的兵种专长的数值

●所有武将重新划分了特性分布

●完善了所有武将特性的最终设计

城镇模块

●修复了满级建筑物无法被拆除的错误

●移除了临时测试的城市商贾功能

战斗模块

●修复了部分导致战斗会卡住的问题

优化和修复

●更换了游戏主界面样式

●战斗接战界面增加按钮TIPS显示

●右侧地图按钮军团类型增加了显示最大上限的显示

●释放俘虏每名可以获得100的金钱

●更换了新的游戏LOGO

●修复了侦查无法点击到关隘的问题

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