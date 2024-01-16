《R2Beat：音速觉醒》2024年1月17日商城更新公告

各位亲爱的玩家：

商城上新服饰内容：

“小红帽头”女发

“调教主义”男/女衣 男/女裤

“防毒精英”男/女发 男/女衣

“追心”套装

“花样少女”上衣/短裤

“花季少女”上衣/短裤

“反季节潮流”套装

“魔术兔女郎”套装

“金发绿妖精”女发

“锦绣佳节兰”套装

“矫若游龙”套装

“翩若惊鸿”套装

“水精灵”套装

“潮流黑白”套装

“爱丽丝奇境”套装

“Liar 桃色天空”套装

“Liar Bloodline”套装

“个性校园”套装

“清新小红帽”套装

“死亡战警”套装

“清纯小红帽”套装

“宝蓝迷情”套装

“loli爱”套装

“恋雪轻歌”套装

“爱秀时尚”套装

“Vilor仙月玲”套装

“Xya夜之序曲”套装

“Ruby 永恒之钻”套装

“Ruby 破蛋小星”套装

“浓情苦咖啡”套装

“梦幻情人”套装

“Injor 甜蜜惊喜”套装

“挚爱米奇”套装

“挚爱米妮”套装

“绿野仙踪”套装

“Mino宝蓝迷情”套装

“爱芽芽”套装

“爱歪歪”套装

“雏菊幽香”套装

“Injor 舞会盛典”套装

“Fiver可爱淘气”套装

“Fiver乖巧天真”套装

“Gitty 金牛物语”套装

“Gitty 巴纳纳”套装

“Gitty 芭娜娜”套装

“童童礼服”套装

“欣欣礼服”套装

“Gitty天使之恋”套装

“蕾丝萝太”套装

“Fiver 时尚靓点”套装

“水晶糖果”套装

“Fiver 炫蓝钴魅”套装

《R2Beat：音速觉醒》运营团队

2024年1月16日