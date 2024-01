Update - Portuguese Translation fix

Quick update that fixes the portuguese translation's mysterious disappearence. Apologies to my fellow Brazilians.

What happened was that the game was thinking the portuguese translation was part of the Another Episode DLC, thus players who don't have that purchased were locked out of it! Oops.

Thank you for your support. If you enjoyed the game, leave a positive review here on Steam and tell your friends so more people can get to know this very wholesome love story :)

Follow me on twitter for live updates: https://twitter.com/meimcmei

My instagram: https://www.instagram.com/meiri_games/

More games: https://meiri.itch.io/

Atualização rápida que corrige o misterioso desaparecimento da tradução para o português. Peço desculpas aos meus colegas brasileiros.

O que aconteceu foi que o jogo estava pensando que a tradução para o português fazia parte do DLC Another Episode, portanto os jogadores que não o adquiriram ficaram sem acesso! Ops.

Obrigado pelo seu apoio. Se você gostou do jogo, deixe uma crítica positiva aqui no Steam e conte para seus amigos para que mais pessoas possam conhecer essa história de amor tão saudável :)