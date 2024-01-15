2024/01/15更新日誌

更新的內容:

1.調整沙漠巨蟲王的攻擊方式。

2.限制長彎瀑布谷和封印的魔王城的首領特殊地形無法讓跟隨寵物進入區域內戰鬥。

3.限制海盜島的競技場無法跟隨寵物進入戰鬥。

4.修改世界牧場也可以調整技能的功能。

5.修改地獄犬原本元素效果冰屬性100%有效改為水屬性100%有效。

6.調整試煉之旅的頭目有效屬性原先的兩倍傷害效果改為一倍效果。

7.新增虛空之雲頭目有效果的元素傷害副加火元素100%。

8.新增乘龍弗多克、賽班諾斯有效果的元素傷害副加火元素100%。

9.修改旅行背包擴充的容量由原本500提高至800，初期背包容量也由500調整至800。

10.修改幽暗之觸效果作用期間使用水晶回復狀態時不再移除堆疊效果。

11.修改部分人獸形攻擊時的圖像動作。

12.世界牧場販售部門目前有販售寵物商品。

13.修改所有有孔裝備的耐久度最大值提高3倍。

14.自此版本開始各自的【寵物追隨者可以攻擊敵人】並且都有各自的特殊能力。

15.此版本為全新一期更新【無法支援過去舊紀錄】。

16.目前連線NPC交易商直接提供1000罐偵查藥水販售提供玩家加速採集(限繁體和英文版可交易)。

17.變更繁體和簡體中文版字型，調整字型的大小。

18.新增所有寵物追隨者的UI介面。

19.調整部份英雄前期技能的傷害公式。

20.首領戰呼叫裝備選單時Q鍵和W鍵可切換角色選單。

寵物隨從的介紹:

※除了保留每個寵物原本跟隨附加的能力以外還多了以下的戰鬥方式。

1.藍色史萊姆:

一般攻擊:使用近戰傷害來攻擊敵人。

特殊技能【水泡術】:有機率會使用水泡術來攻擊附近10碼敵人。

2.蘑菇怪:

一般攻擊:使用近戰傷害來攻擊敵人。

特殊技能【連續躍擊】:有機率會使用躍擊來連續踩踏敵人。

3.哥布林:

一般攻擊:使用近戰揮劍傷害來攻擊敵人。

特殊技能【集土之術】:有機率會使用集土之術的土系魔法來攻擊敵人。

4.魔觸草:

一般攻擊:使用閃耀遠程法術來攻擊敵人。

特殊技能【生命之花】:有機率會使用生命之花連續為我方回復四次5%的血量。

備註:魔觸草使用生命之花每次施展機率會由50%降到33%再降到25%，當達到25%施展3次或過場時會重置機率。

5.巨魔種:

一般攻擊:使用地刺連續攻擊的法術來攻擊敵人。

特殊技能【解毒之風】:有機率會使用解毒之風投向玩家進行劇毒的解毒。

6.狂蜂:

一般攻擊:使用針刺遠程攻擊傷害來投射敵人。

特殊技能【龍捲風】:有機率會使用一只龍捲風環繞自身周圍掃蕩周遭敵人。

7.刺昆蟲:

一般攻擊:使用魔球遠程法術來攻擊敵人。

特殊技能【能量爆發】:有機率會使用能量爆發技能吸收周圍能量施展大爆炸。

8.沙漠蠍子:

一般攻擊:使用近戰尾刺傷害來攻擊敵人。

特殊技能【無敵】:有機率會施展無敵使我方所有盟友免於任何傷害。

9.彈跳魚:

一般攻擊:使用迴轉旋擊來衝向敵人造成傷害。

特殊技能【泡泡爆裂】:有機率會施展一個或四個泡泡投向敵人造成傷害。

10.長耳劍士:

一般攻擊:使用近戰揮劍傷害來攻擊敵人。

特殊技能【劍氣連斬】:有機率會施展劍氣連斬連續揮出劍氣飛向敵人造成傷害。

11.長耳法師:

一般攻擊:使用魔法彈遠程法術來攻擊敵人。

特殊技能【碎石震】:有機率會施展碎石震法術於隨機敵人的位置造成範圍傷害。

【火捲風】:有機率會施展火捲風法術於隨機敵人的位置造成範圍傷害。

12.飛刺魔:

一般攻擊:飛向目標使用近戰咬擊傷害來攻擊敵人。

特殊技能【吸血領域】:有機率會施展吸血領域來吸收周圍12碼的怪物血量。

13.食屍鬼:

一般攻擊:使用爪襲近戰傷害來攻擊敵人。

特殊技能【詛咒邪靈】:有機率會施展詛咒邪靈在周圍施放邪靈命中目標後50%機率詛咒敵人使最大血量減半。

14.防護行者:

一般攻擊:使用近戰揮刀傷害來攻擊敵人。

特殊技能【防護盾】:有機率會施展防護盾後使自身和我方盟友獲得格擋效果持續5秒鐘。

15.邪火精靈:

一般攻擊:使用火球來投向敵人。

特殊技能【環火連炸】:有機率會跳向目標施展環火連炸技能對周圍造成範圍傷害。

16.魚人怪:

一般攻擊:吐出碎冰來投向敵人。

特殊技能【冰晶折射】:有機率會施展冰晶折射技能對目標頂上產生冰晶折射強烈光束。

17.一般攻擊:施展水波魔法來投向敵人。

特殊技能【水漩渦】:有機率會朝目標施展水漩渦後並產生水球環繞水漩渦向週遭敵人造成傷害。

18.魔導劍:

一般攻擊:施展鋒利的劍來衝向敵人造成傷害。

特殊技能【雷臨天降】:有機率會施展雷臨天降對目標落雷造成巨大的傷害。

未來的規劃:

1.預計未來解鎖進階難度後各英雄也會同時解鎖一把新武器和新天賦

以後只要在出生地小屋切換想要的武器即可轉換新的天賦，或者也

有可能在高階難度再推出第三把武器。

2.預計未來會在試煉之旅推出全新的地區和頭目供玩家挑戰。

3.預計未來可能規劃可以雇用傭兵來協助戰鬥。

4.預計未來將修改弓術天賦單調的技能。