更新类容：

新增：

1.新增发色编辑。

2.加入套装编辑功能，可以在“我的房间-电脑”里找到功能入口。

3.现在可以指定角色穿着编辑好的套装，需要达到套装的需求角色才会同意穿着。在与角色互动时点击“服装”按钮即可。

4.新增照相功能，获得拍照能力后可以通过拍照赚钱，照片能赚取多少钱就看照片里角色的服和装姿势了，还有清晰度也很重要。有多种照相模式，在出现相机图标时都可以试试。

5.电脑里新增了“e”功能，目前只有注册“摄影师”功能，“上网浏览”目前只是消耗时间没有任何内容。

6.增加了一些服装。

调整：

1.调整了“电脑”界面，现在电脑功能都直接展示在第一层结构里了。

2.现在打招呼时对象会对准摄像机。

修正：

1.修正了一些互动错误。

其他：

这次更新主要是加入了一些互动系统，没有多少剧情类容加入。计划下个更新多加入一些剧情和玩法。

由于数据调整比较多，虽然做了数据兼容的处理尽量保存了数据但还是可能出现NPC消失等情况，出现这种情况只需要点击时间按钮或者直接睡觉过后NPC就会恢复到正确的位置了。如果还有更严重的情况导致无法继续游戏请留言，在正式版本推出前存档会出现不兼容的情况还请大家见谅。如存档损坏没法使用，点击闪电图标输入666即可开启作弊模式可以修改角色能力值。