更新类容：
新增：
1.新增发色编辑。
2.加入套装编辑功能，可以在“我的房间-电脑”里找到功能入口。
3.现在可以指定角色穿着编辑好的套装，需要达到套装的需求角色才会同意穿着。在与角色互动时点击“服装”按钮即可。
4.新增照相功能，获得拍照能力后可以通过拍照赚钱，照片能赚取多少钱就看照片里角色的服和装姿势了，还有清晰度也很重要。有多种照相模式，在出现相机图标时都可以试试。
5.电脑里新增了“e”功能，目前只有注册“摄影师”功能，“上网浏览”目前只是消耗时间没有任何内容。
6.增加了一些服装。
调整：
1.调整了“电脑”界面，现在电脑功能都直接展示在第一层结构里了。
2.现在打招呼时对象会对准摄像机。
修正：
1.修正了一些互动错误。
其他：
这次更新主要是加入了一些互动系统，没有多少剧情类容加入。计划下个更新多加入一些剧情和玩法。
由于数据调整比较多，虽然做了数据兼容的处理尽量保存了数据但还是可能出现NPC消失等情况，出现这种情况只需要点击时间按钮或者直接睡觉过后NPC就会恢复到正确的位置了。如果还有更严重的情况导致无法继续游戏请留言，在正式版本推出前存档会出现不兼容的情况还请大家见谅。如存档损坏没法使用，点击闪电图标输入666即可开启作弊模式可以修改角色能力值。
零号协议 update for 11 November 2023
0.3.2更新说明
更新类容：
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
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Changed files in this update