Shady Lewd Kart Patch Fix 10/11/23

-"Will return" text glitch removed

-Slime Girls Smoothies Event Returned Forever

-Text to remove from New Boss Intro regarding a removed character

-Dreamcutter Hayley Music Added

-Fixed Silviesaurus Start Pause

-Underboob text fix

-Didn't text fix

-Shred n Tear Helmet glitch fixed

-Graphics flicker fix

-Kill spot on Tsundere Fixed

-Image for Jane Added (Fixed)

-Silviesaurus movement tweeks

-Tentacle Locker cutscene buy bug fixed

-Cutscene Menu Fix

-Fan art floating shadow fix

-Vioreapers in sewer now visable

-Commentator Onyx line changed

-Active select remembered on options menu

-final dating item moved on babylon sewers turn

-timetrial global leaderboards set up for sewer and trainwreck

-slime girls changed to under the hood on main menu

-tentacle locker hint added to character select