测试分支更新日志 23-11-10

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移动相关调整 在之前的战斗中，脚力和身法的变化十分之快，以致于大家需要频繁的关注它们，从而影响战斗的节奏，在本次更新中，我们希望能稍稍改善这样的情况，让大家不用过于频繁的关注脚力、身法，且不会因脚力的原因，频繁打断战斗节奏

调整了部分突破加成，及改变了部分突破加成的加成算法，如：增加功法破体破气、总体命中的效果，由加减影响改为对功法基础属性进行百分比影响，并调整了它们影响的参数

为大部分角色模型的疗伤、驱毒、逃跑、野兽攻击动作新增了对应特效

新增了大部分角色模型的野兽攻击读条结束动画

更换了大部分角色模型的疗伤、驱毒、逃跑、野兽攻击相关动画

6.1 身法的持续时间约提高了5倍

6.2 以非蓄力式的身法进行移动时，身法值的消耗约降低为了之前消耗的20%

6.3 蓄力式的身法的蓄力速度加快

6.4 在战斗中进行移动时，不再消耗脚力，也不会影响脚力的恢复进度，即使人物的脚力为0，也可以进行最低基础移动速度的移动

6.5 在有身法的状态下，人物将始终保持最高基础移动速度，移动效率约为相同”移动速度“属性人物的两倍

6.6 由于以上调整，脚力的作用机制有所变化，因此调整了部分功法的效果： 6.6.1 轻身术、兵闻拙速、九滚十八跌、大翻腾术、行无定踪、牵牛环身步、御针行、云环步、狮子奋迅、大弥罗步、梅点头、驭车篇、虎丘试剑、危崖悬壶、金刚座法、蛇行功、无忧步、风火真形诀、坟头遁、乘五车、逆练震山步、逆练木履功对脚力、身法的变化参数均有所降低，但由于身法、脚力的整体持续时间加强，所以，这些功法的效果作用相较于之前变化快的身法脚力，将更有实用价值