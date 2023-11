Update 6.2

Share · View all patches · Build 12670364 · Last edited 10 November 2023 – 11:19:13 UTC by Wendy

Fixes:

Fixed sign in not opening chat when hidden.

Fixed chat not scrolling down correctly.

Wooden barriers, upgrade to cement barrier.

Gasoline pump collider.

Benefits:

Turret gains more shooting range for enemies.

More drops from a full water bottle.

Soup is now made in the oven.

PT:

Correções:

Fixo entrar não abrindo o bate-papo quando oculto.

Corrigido bate-papo não rolando para baixo corretamente.

Barreiras de madeira, atualização para barreira de cimento.

Colisor da bomba de gasolina.

Benefícios:

Torreta ganha mais alcance de tiro a inimigos.

Mais drop de garrafa de agua cheia.

Sopa agora é feita no forno