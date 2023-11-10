0.1.0.3版本更新内容：（修复BUG，战斗大改，女性立绘大改）

开放世界相关修改：

1、加固代码逻辑防止出现开放世界停止运转问题

2、检测并移除相同NPC实体

3、修正错误配表地块并输出日志观察

4、直接读档插入清空时间缓存

5、修正NPC斩杀后直接消失(改为尸体存留一段时间消失)

6、修复斩杀并拿走物品为关闭弹窗问题

7、非存活状态下移除气泡框

8、新增随机NPC在非游走状态下的战斗属性(格挡，闪避，弹反)

9. 修复npc消失问题

10. 修复尸体参与开放世界运转的问题。

战斗：

拳法、扇法重击加上收招，拳法重击加上击飞效果； 主角战斗移动、游走都加上脚步音效，加大了脚步音效的声音； 【bug修复】与野狼战斗，狼进行后撤动作时，名字，血条未对应改变位置，出现错位情况。

4.【修改算法】敌人格挡、后跳、弹反欲望，触发概率恢复正常；

5.【bug修复】村长被提撩式浮空后，限制在空中不能弹反 太极拳第一招的3,4次攻击增加移动距离 修复战斗：非游走状态 npc格挡、闪避、弹反有时不触发的问题； 增加npc飞行道具：飞刀的格挡、后跳逻辑； 战斗场景：青萍酒铺资源更新，修复 人物闪烁、再地图边缘位移等问题；

系统：