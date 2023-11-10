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江湖路 Playtest update for 10 November 2023

0.1.0.3版本更新内容：（修复BUG，战斗大改，女性立绘大改）

Share · View all patches · Build 12670330 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

0.1.0.3版本更新内容：（修复BUG，战斗大改，女性立绘大改）
开放世界相关修改：
1、加固代码逻辑防止出现开放世界停止运转问题
2、检测并移除相同NPC实体
3、修正错误配表地块并输出日志观察
4、直接读档插入清空时间缓存
5、修正NPC斩杀后直接消失(改为尸体存留一段时间消失)
6、修复斩杀并拿走物品为关闭弹窗问题
7、非存活状态下移除气泡框
8、新增随机NPC在非游走状态下的战斗属性(格挡，闪避，弹反)
9. 修复npc消失问题
10. 修复尸体参与开放世界运转的问题。

战斗：

  1. 拳法、扇法重击加上收招，拳法重击加上击飞效果；
  2. 主角战斗移动、游走都加上脚步音效，加大了脚步音效的声音；
  3. 【bug修复】与野狼战斗，狼进行后撤动作时，名字，血条未对应改变位置，出现错位情况。
    4.【修改算法】敌人格挡、后跳、弹反欲望，触发概率恢复正常；
    5.【bug修复】村长被提撩式浮空后，限制在空中不能弹反
  4. 太极拳第一招的3,4次攻击增加移动距离
  5. 修复战斗：非游走状态 npc格挡、闪避、弹反有时不触发的问题；
  6. 增加npc飞行道具：飞刀的格挡、后跳逻辑；
  7. 战斗场景：青萍酒铺资源更新，修复 人物闪烁、再地图边缘位移等问题；

系统：

  1. 采集功能的采集物品数量提示，与对话框有重合。
  2. 杀死剧情npc后，任务感叹号未作关联处理
  3. 优化项：将轻功可跳跃范围恢复到3格
  4. 修复抢秘籍
  5. 锻造消耗修复
  6. 剧情npc应用主动技能
  7. 去掉施展轻功lips
  8. 修正物品icon丢失问题
  9. 去掉开放世界创建女性随机npc时候的五官随机位移
    10.属性来源展示密卷改成河图洛书
    11.造诣增加的属性由玩家佩戴的武器来决定，内功和轻功增加的属性由总值决定
    12.天赋增加的精力上限问题
    14.修复Avatar不能保存模组问题
    15.npc经脉穴位开启错乱问题
    16.坟墓回头话不见的问题
    17.胡郎中死了还会出现后续任务里面
    18.Avatar模组不能导出的问题
    19.自动存档由任务编辑器控制
    20.调整黑夜亮度
    21.esc可以关掉当前界面
    22.进入无名集之前，作黑屏处理，并显示文字“数月前 无名集”
    23.剧情npc加散学
    24.读取存档后，同一任务中的任务追踪栏信息未刷新。
    25.杀死剧情npc后，任务感叹号未作关联处理
    26.覆盖指定位置存档，存档排序
    感谢大家提供宝贵的修改意见和问题反馈！同时也欢迎大家加群交流，QQ群号924797715

Changed files in this update

Depot 2661841 Depot 2661841
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