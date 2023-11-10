0.1.0.3版本更新内容：（修复BUG，战斗大改，女性立绘大改）
开放世界相关修改：
1、加固代码逻辑防止出现开放世界停止运转问题
2、检测并移除相同NPC实体
3、修正错误配表地块并输出日志观察
4、直接读档插入清空时间缓存
5、修正NPC斩杀后直接消失(改为尸体存留一段时间消失)
6、修复斩杀并拿走物品为关闭弹窗问题
7、非存活状态下移除气泡框
8、新增随机NPC在非游走状态下的战斗属性(格挡，闪避，弹反)
9. 修复npc消失问题
10. 修复尸体参与开放世界运转的问题。
战斗：
- 拳法、扇法重击加上收招，拳法重击加上击飞效果；
- 主角战斗移动、游走都加上脚步音效，加大了脚步音效的声音；
- 【bug修复】与野狼战斗，狼进行后撤动作时，名字，血条未对应改变位置，出现错位情况。
4.【修改算法】敌人格挡、后跳、弹反欲望，触发概率恢复正常；
5.【bug修复】村长被提撩式浮空后，限制在空中不能弹反
- 太极拳第一招的3,4次攻击增加移动距离
- 修复战斗：非游走状态 npc格挡、闪避、弹反有时不触发的问题；
- 增加npc飞行道具：飞刀的格挡、后跳逻辑；
- 战斗场景：青萍酒铺资源更新，修复 人物闪烁、再地图边缘位移等问题；
系统：
- 采集功能的采集物品数量提示，与对话框有重合。
- 杀死剧情npc后，任务感叹号未作关联处理
- 优化项：将轻功可跳跃范围恢复到3格
- 修复抢秘籍
- 锻造消耗修复
- 剧情npc应用主动技能
- 去掉施展轻功lips
- 修正物品icon丢失问题
- 去掉开放世界创建女性随机npc时候的五官随机位移
10.属性来源展示密卷改成河图洛书
11.造诣增加的属性由玩家佩戴的武器来决定，内功和轻功增加的属性由总值决定
12.天赋增加的精力上限问题
14.修复Avatar不能保存模组问题
15.npc经脉穴位开启错乱问题
16.坟墓回头话不见的问题
17.胡郎中死了还会出现后续任务里面
18.Avatar模组不能导出的问题
19.自动存档由任务编辑器控制
20.调整黑夜亮度
21.esc可以关掉当前界面
22.进入无名集之前，作黑屏处理，并显示文字“数月前 无名集”
23.剧情npc加散学
24.读取存档后，同一任务中的任务追踪栏信息未刷新。
25.杀死剧情npc后，任务感叹号未作关联处理
26.覆盖指定位置存档，存档排序
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