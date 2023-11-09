Update nodes for 11/9

开放试炼22：大幅提高头目战难度
试炼22的boss组合：白骨+黄风，蜘蛛+3姐妹，金银+灵虚子，牛魔王+红孩儿，神猴+灵感，混沌+百目，杨戬+太白，孔雀+九头虫，酆都+弥勒
调整试炼2到试炼8的顺序，让难度曲线更平滑。
试炼21开始为恶梦难度。
修复落胎泉水特效不跟随对象的问题。 Abortion Spring Water
修复一些保护相关的解释问题。
修复洞若观火多次打出时伤害不继承的问题。 Deep Insight
浑铁斧只需要敌人被击败即可永久升级手牌。 Dark Steel Axe
图鉴中加入人物的性别。
优化绝对闪避的解释。
修复杀死蛊虫显示为AOE的问题。 Voodoo Worm
修复白龙风雨祭坛事件的选项提示问题。 Altar of Wind and Rain
修复九转神功的英文解释问题。 Nine Revolutions
修复地涌夫人三十六变的解释问题。 Rodent Duchess
修复剧情人物离开后依然可以看到悬浮状态的问题。
修复隐身和召唤动画冲突的bug。
加强杨戬狂暴时的提示。 Divine of Justice
卧虎藏龙加强。 Guardian Swords Strike
五色补天石只减少1个卡牌奖励选项。 Stones from the Sky
修复金角死亡时依然会有反击特效的问题。 Gold Horn
玉帝战和如来战加入提示。 Jade Emperor, The High Buddha
修复出尘不染无法叠加的问题。 Holy Spell
修复法宝，消耗品图鉴关闭后再开启会有一次切换稀有度无效的问题。
卡牌多重打出时，如来的三千世界只触发1次。 The High Buddha, Endless Universe
修复浑铁斧在卡牌暂时升级后无法正确升级卡牌的问题。 Dark Steel Axe
优化增加能量卡牌的解释。
优化一发千钧的解释。
调整玄武大小
Journey to the West update for 9 November 2023
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开放试炼22：大幅提高头目战难度
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