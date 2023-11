November 09, 2023 Patch Notes

New Weapon skin Update

▶ Sales of BONE FEAR Series weapon will be ended.

▶ Sales of REX Series weapon will be starred.

▶ Sales Period : November 09, 2023. 05:00 (UTC) ~ December 07, 2023. 05:00 (UTC)

REX Series Random box

[table] [tr] [th]

Item [/th] [th]

Period [/th] [th]

Quantity [/th] [th]

% [/th] [/tr] [tr] [td]

MK46 REX [/td] [td]

Permanent [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.0030000% [/td] [/tr] [tr] [td]

AK74M REX [/td] [td]

Permanent [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.0038000% [/td] [/tr] [tr] [td]

AK74M GL REX [/td] [td]

Permanent [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.0038000% [/td] [/tr] [tr] [td]

PENCIL REX [/td] [td]

Permanent [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.0038000% [/td] [/tr] [tr] [td]

BATTISTA 45 ACP REX [/td] [td]

Permanent [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.5856000% [/td] [/tr] [tr] [td]

MK46 REX [/td] [td]

15 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.0450000% [/td] [/tr] [tr] [td]

AK74M REX [/td] [td]

15 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.0570000% [/td] [/tr] [tr] [td]

AK74M GL REX [/td] [td]

15 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.0570000% [/td] [/tr] [tr] [td]

PENCIL REX [/td] [td]

15 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.0570000% [/td] [/tr] [tr] [td]

BATTISTA 45 ACP REX [/td] [td]

15 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

8.7840000% [/td] [/tr] [tr] [td]

MK46 REX [/td] [td]

7 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.1670000% [/td] [/tr] [tr] [td]

AK74M REX [/td] [td]

7 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.2115333% [/td] [/tr] [tr] [td]

AK74M GL REX [/td] [td]

7 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.2115333% [/td] [/tr] [tr] [td]

PENCIL REX [/td] [td]

7 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.2115334% [/td] [/tr] [tr] [td]

BATTISTA 45 ACP REX [/td] [td]

7 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

32.5984000% [/td] [/tr] [tr] [td]

MK46 REX [/td] [td]

3 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.2850000% [/td] [/tr] [tr] [td]

AK74M REX [/td] [td]

3 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.3610000% [/td] [/tr] [tr] [td]

AK74M GL REX [/td] [td]

3 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.3610000% [/td] [/tr] [tr] [td]

PENCIL REX [/td] [td]

3 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.3610000% [/td] [/tr] [tr] [td]

BATTISTA 45 ACP REX [/td] [td]

3 Days [/td] [td]

1 [/td] [td]

55.6320000% [/td] [/tr][/table]

Note

ㆍIf you purchase 50 times, you can get 1 permanent random box of the REX Series.

ㆍ If you purchase 3 times, REX Series Random box x 1 will be paid as a bonus.

[MK46 REX (DIAMOND)]



[AK74M REX (PLATINUM)]



[AK74M GL REX (PLATINUM)]



[PENCIL REX (PLATINUM)]



[BATTISTA 45 ACP REX (GOLD)]



Combination Item Update Notice

▶ After the maintenance on November 9, 2023, you can obtain the following items through combination.

▶ The base probability for all items that can appear in combinations is the same.

▶ Using the same weapon in a combination increases the probability of that weapon appearing.

[table] [tr] [th]

Item Name [/th] [th]

Note [/th] [/tr] [tr] [td]

KARAMBIT SHAHA PM [/td] [td]

SHAHA PM series [/td] [/tr] [tr] [td]

BATTISTA 45 ACP SHAHA PM [/td] [td]

SHAHA PM series [/td] [/tr] [tr] [td]

M4 CUSTOM SHAHA PM [/td] [td]

SHAHA PM series [/td] [/tr] [tr] [td]

M4 CUSTOM GL SHAHA PM [/td] [td]

SHAHA PM series [/td] [/tr] [tr] [td]

SCAR-H SHAHA PM [/td] [td]

SHAHA PM series [/td] [/tr] [tr] [td]

AK74M REX ICE AGE [/td] [td]

Combination limited item [/td] [/tr] [tr] [td]

AK74M GL REX ICE AGE [/td] [td]

Combination limited item [/td] [/tr] [tr] [td]

PENCIL REX ICE AGE [/td] [td]

Combination limited item [/td] [/tr] [tr] [td]

BATTISTA 45 ACP REX ICE AGE [/td] [td]

Combination limited item [/td] [/tr][/table]

[AK74M REX ICE AGE (PLATINUM)]



[AK74M GL REX ICE AGE (PLATINUM)]



[PENCIL REX ICE AGE (PLATINUM)]



[BATTISTA 45 ACP REX ICE AGE (GOLD)]



Rotation Products

▶ Starting November 09, 2023, the components of the box below will be changed.

※ Changed Random Box : GOLDEN BOX, Old Box S2

November 09, 2023. 05:00 (UTC) ~ December 07, 2023. 05:00 (UTC)

[table] [tr] [th]

M4A1 WRAITH BAROQUE CHROMA [/th] [th]

M4A1 GL WRAITH BAROQUE CHROMA [/th] [/tr] [tr] [td]

AK74M GL DEAD LEAVES [/td] [td]

M107A1 UNDERTAKER [/td] [/tr] [tr] [td]

AK74M GOLD SNOWFLAKE [/td] [td]

M4 CUSTOM GL UNDERTAKER [/td] [/tr] [tr] [td]

BLAZER R93 RUBY CRISTAL [/td] [td]

AEK973 GL POMACANTHUS [/td] [/tr] [tr] [td]

BLAZER R93 COOL SUN [/td] [td]

DSR-1 COOL SUN [/td] [/tr] [tr] [td]

S15 GL MTP [/td] [td]

G36 RETRO NASSAU BLUE [/td] [/tr][/table]

▶ New components of rotation products in Exchange Store as below.

※ Period : November 09, 2023 05:00 (UTC) ~ November 23, 2023 05:00 (UTC)

[table] [tr] [th]

Item Name [/th] [th]

Price(BS Coin) [/th] [/tr] [tr] [td]

AK74M GL DAFFODIL [/td] [td]

125,000 [/td] [/tr] [tr] [td]

KARAMBIT GALAXY [/td] [td]

100,000 [/td] [/tr] [tr] [td]

AK12 GL NEON BLUE [/td] [td]

100,000 [/td] [/tr] [tr] [td]

BOWIE KNIFE STEAMPUNK [/td] [td]

75,000 [/td] [/tr] [tr] [td]

DESERT EAGLE 50AE BLACK METAL [/td] [td]

75,000 [/td] [/tr] [tr] [td]

MDR GL FANCY FLOWER [/td] [td]

75,000 [/td] [/tr] [tr] [td]

M4 CUSTOM GL SANDSTORM [/td] [td]

75,000 [/td] [/tr] [tr] [td]

HNK417 GL 2020 SNOWFLAKE [/td] [td]

50,000 [/td] [/tr] [tr] [td]

SCAR-H MTP [/td] [td]

50,000 [/td] [/tr] [tr] [td]

DSR-1 SOLID VIOLET [/td] [td]

50,000 [/td] [/tr] [tr] [td]

SR-47 GL CHERRY ART [/td] [td]

50,000 [/td] [/tr] [tr] [td]

SIZMPX ULTRA VIOLET [/td] [td]

50,000 [/td] [/tr][/table]

Other modifications

▶ Starting from November 9, 2023, we have made it possible to use time extension tickets for the following items.

[table] [tr] [th]

Item [/th] [/tr] [tr] [td]

KARAMBIT SHAHA PM [/td] [/tr] [tr] [td]

BATTISTA 45 ACP SHAHA PM [/td] [/tr] [tr] [td]

M4 CUSTOM SHAHA PM [/td] [/tr] [tr] [td]

M4 CUSTOM GL SHAHA PM [/td] [/tr] [tr] [td]

SCAR-H SHAHA PM [/td] [/tr] [tr] [td]

KARAMBIT SHAHA VC [/td] [/tr] [tr] [td]

BATTISTA 45 ACP SHAHA VC [/td] [/tr] [tr] [td]

M4 CUSTOM SHAHA VC [/td] [/tr] [tr] [td]

M4 CUSTOM GL SHAHA VC [/td] [/tr] [tr] [td]

SCAR-H SHAHA VC [/td] [/tr] [tr] [td]

AK ZHUKOV WESTERN GOLD [/td] [/tr] [tr] [td]

AK ZHUKOV GL WESTERN GOLD [/td] [/tr] [tr] [td]

AK12 WESTERN GOLD [/td] [/tr] [tr] [td]

AK12 GL WESTERN GOLD [/td] [/tr] [tr] [td]

SR-47 WESTERN GOLD [/td] [/tr] [tr] [td]

SR-47 GL WESTERN GOLD [/td] [/tr] [tr] [td]

S15 WESTERN GOLD [/td] [/tr] [tr] [td]

S15 GL WESTERN GOLD [/td] [/tr] [tr] [td]

M4 CUSTOM WESTERN GOLD [/td] [/tr] [tr] [td]

M4 CUSTOM GL WESTERN GOLD [/td] [/tr] [tr] [td]

DSR-1 WESTERN GOLD [/td] [/tr] [tr] [td]

BLAZER R93 WESTERN GOLD [/td] [/tr] [tr] [td]

M40A5 WESTERN GOLD [/td] [/tr] [tr] [td]

DESERT EAGLE 50AE WESTERN GOLD [/td] [/tr] [tr] [td]

(BRONZE) SHAHA [/td] [/tr] [tr] [td]

(SILVER) SHAHA [/td] [/tr] [tr] [td]

(GOLD) SHAHA [/td] [/tr] [tr] [td]

(PLATINUM) SHAHA [/td] [/tr][/table]

▶ Tuning options have been added to the MILIKY WAY JEAN and MILKY WAY VIOLET weapon series.

▶ We have improved the delay when changing inventory presets.

▶ Fixed the issue where the news pop-up window still appeared upon game reconnection even when 'Don't show again today' was checked.

▶ Can now close the news pop-up window with the 'ESC' button.