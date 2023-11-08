《古剑奇谭网络版 海外版》“玉轮铃音”版本全新资料片【明心九天】更新公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》“玉轮铃音”全新资料片【明心九天】今日上线！

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2023年11月9日5:30进行例行停机维护，“长携手”大区全服预计10:00开启。

在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次维护，更新内容如下：

一、商城更新：

**>>通宝商城上新

【天衣·沧浪濯心】上架通宝商城**

通宝商城上架全新天衣外装【天衣·沧浪濯心】，附赠外观动作【叠浪几重】，账号下同体型共享。

△ 外装【天衣·沧浪濯心】展示 △

将碧海沧浪裁做布匹，缀以碎玉似的浪花，织就这般奇妙衣衫，犹自还带着那远方青溟间的潮湿水汽。除却有着一阵令人倍感舒适的凉意外，似乎还带着些令人心静气沉的效用。

执手念起，看叠浪几重。碧海沧浪萦于指尖，随念所指激湃而去，震颤人心的叠浪啸过以后，复归青溟沉静。

异色发型【天衣·明月沧海】限时折扣售卖



通宝商城限时上架异色发型【天衣·明月沧海】，上架时间：2023年11月9日6时~11月23日6时，上架期间折扣优惠！

△ 异色发型【天衣·明月沧海】展示 △

依那轮冰镜似的圆月升上高空之时、垂落在浪花深处的月影所制之发色，犹如莹玉一般洁净。

>>【双十一龙亏节】活动开启！

外装论斤卖，支持跨体型选购，双十一小龙人又亏惨啦！

活动时间：11月10日0:00-11月12日23:59。

通过商城中的龙亏节按钮可以进入活动。

活动期间，参与活动的商品将被标出斤数，仙家弟子可以选择合适的商品搭配，加入龙亏篮中。通过结算龙亏篮，可以直接获得龙亏篮中的所有商品。

龙亏篮分为三个等级，每个龙亏篮最多只可以购买一次。

初级龙亏篮：售价2880通宝，可以放下30斤的商品，购买后还可以额外获赠120尘晶。

中级龙亏篮：售价5880通宝，可以放下65斤的商品，购买后还可以额外获赠368尘晶、时晶*1。

高级龙亏篮：售价8000通宝，可以放下90斤的商品，购买后还可以额外获赠648尘晶、时晶*2。

>>商城1.5倍积分活动开启

活动时间：2023年11月9日更新维护后~2023年11月23日更新维护前。

**二、活动更新：

化解孤鸾煞**

活动时间：2023年11月9日更新维护结束后至2023年11月30日更新维护结束前。

世有孤鸾煞，可令犯煞者在一段时日内寡情谊少良缘，直至心灰意冷。然而此煞并非无破解之法，只要有心寻找，机缘顺遂，自然可破。

每日首次完成秘境讨伐、济云万法小游戏或十洲剑试获得一点以上积分时，即可获得额外奖励，同时消除身上的孤鸾煞·孤音。每个账号每日只可获得其中一种奖励。

**三、秘境更新：

“玉轮铃音·明心九天”版本秘境开启：

日月武库：**

伏羲为帝首剑主准备的兵库，其中陈列的神兵法器数不胜数，虽然皆不及帝首剑，但任何一样都能使人称霸一方。

在玉轮仙藏中参加拔剑试炼的仙家弟子偶然来到这座宝库之前，尝试开启正门无果后，遇见了崔远之。两人先后进入日月武库，准备在这座天帝宝库之中，找寻属于自己的神兵利器……

日月武库的【历程】、【普通】难度，以及对应区域的剧情线，侠义事件，将在2023年11月9日更新维护结束后开启，【困难】难度将在2023年11月16日中午12时开启，探寻神秘的秘境，挑战强大的敌人，完成帝首剑的试炼。全新的传奇等着各位仙家弟子书写。

>>帝心三问：

位于太一天阶上的一处秘境，内有战将、神兽对进入玉轮仙藏的拔剑者进行考验。若在平时进入，“帝心三问”便与寻常试炼秘境无异，但若在太一天阶上取得一种名为“拾阶印”的印记，再进入帝心三问，帝首剑灵的分身便会现身，拷问与试者的称帝之心。

帝心三问的【历程】、【普通】难度，以及对应区域的剧情线，侠义事件，将在2023年11月16日更新维护结束后开启，【困难】难度将在2023年11月16日中午12时开启，探寻神秘的秘境，挑战强大的敌人，完成帝首剑的试炼。全新的传奇等着各位仙家弟子书写。

“玉轮铃音·明心九天”版本秘境预告：

镇星源界：

与星流镜渊连接的一颗星辰，因玉轮仙藏中的伏羲神力孕育而生，传达伏羲的意志，为帝首剑主提供重要的资源——“天命”，千百年来在此处等待一个又一个天选之人。

表面布满复杂而神秘的星图，且正在不断变动，记录着无数求剑者、历代帝首剑主、和与剑主相关之人的命运。如何取得对自己有利的天命预言，又该如何面对自己一生的兴亡预兆，是每一位“天下之主”都要面对的考验。

镇星源界的【普通】难度，以及对应区域的剧情线，将在2023年11月23日中午12时开启，【体验】难度将在2023年11月26日中午12时开启，难度探寻神秘的秘境，挑战强大的敌人，完成帝首剑的试炼。全新的传奇等着各位仙家弟子书写。

**四、任务更新：

主线剧情更新**

>>太一天阶

仙家弟子在玉轮仙藏中不断磨砺精进……准备通过太一天阶前往帝剑台。在太一天阶的脚下，弓指玉又一次如约而至，此番他会指引着仙家弟子们，开启一段怎样的试炼旅程呢……

>>日月武库

日月武库为伏羲为帝首剑主准备的兵库，仙家弟子偶然来到这座宝库前，遇见了崔远之。他提醒仙家弟子，正门大道不得入，还可以尝试寻找暗门小道，与仙家弟子比试谁能先进入日月武库之中。为了赢得比试，也为了能够获得武库中的神兵，仙家弟子一路寻觅……

11月9日更新维护结束后，全新剧情线开启，新的故事等待仙家弟子探寻。

维护期间给您带来的不便，敬请谅解。

祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2023年11月9日